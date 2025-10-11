SANTARÉM: Diretoria da Festa de Nossa Senhora da Conceição divulga programação oficial do Círio 2025

A Diretoria da Festa de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da Arquidiocese de Santarém, divulgou oficialmente a programação do Círio 2025. O evento, que neste ano traz novidades, terá os trajetos e demais informações divulgadas pelos canais oficiais do Círio e pela Assessoria de Comunicação da Diretoria da Festa.

Com o tema “Virgem Santíssima, Peregrina da Esperança”, a 107ª edição do Círio da Conceição será realizada no quarto domingo de novembro, dia 23, mantendo o formato tradicional que marca a fé e a devoção dos fiéis.

Informações: Setor 01 de Comunicação da Diretoria da Festa de Nossa Senhora da Conceição

PROGRAMAÇÃO

Fonte: Comunicação/Círio da Conceição 2025