Projeto “Arte e Cultura Sustentável” promove criatividade e conscientização ambiental em Óbidos

Óbidos, Pará – Nos dias 11 e 12 de outubro, a cidade de Óbidos foi palco do Projeto “Arte e Cultura Sustentável”, uma iniciativa que uniu arte, sustentabilidade e valorização cultural em prol do desenvolvimento social e ambiental da região do Baixo Amazonas.

Idealizado e coordenado por Yara Góes, o projeto reafirma o papel das políticas públicas de fomento à cultura como instrumentos essenciais para o fortalecimento da criatividade, da geração de renda e da preservação ambiental. Selecionado em ampla concorrência, foi o único aprovado no segmento Artesanato no município, destacando-se pela proposta inovadora de integrar práticas artísticas e ecológicas.

Yara Góes, idealizadora do projeto

A programação aconteceu na Escola Estadual de Ensino Médio Professor Maurício Hamoy, com atividades abertas à comunidade, incluindo oficinas práticas, palestras e formações voltadas à conscientização ambiental e à valorização das expressões artísticas locais.

Entre os temas abordados estiveram o protagonismo feminino, o empreendedorismo sustentável e a geração de renda por meio do artesanato ecológico. As oficinas de confecção de cestas com papelão reciclado chamaram a atenção dos participantes, mostrando como o reaproveitamento de materiais pode se transformar em oportunidade de negócio.

Colaboradores do Projeto

Para Yara Góes, o principal objetivo do projeto é fortalecer o vínculo entre arte e meio ambiente, estimulando a reflexão sobre responsabilidade social e pertencimento comunitário.

“O Arte e Cultura Sustentável nasceu do desejo de mostrar que a arte pode ser uma ferramenta transformadora, capaz de inspirar atitudes conscientes e gerar impacto positivo na comunidade”, afirmou a coordenadora.

A iniciativa é uma realização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), em parceria com o Sebrae, contando ainda com apoio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo do Pará e do Governo Federal.

Com o sucesso das atividades, o projeto deixou como legado o fortalecimento da cultura da sustentabilidade entre os obidenses, incentivando novas formas de expressão, aprendizado e geração de renda. A ação mostrou que é possível unir arte, cultura e consciência ecológica como caminhos para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida na região.

Galeria de Fotos....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8219-projeto-arte-e-cultura-sustentavel-promove-criatividade-e-conscientizacao-ambiental-em-obidos#sigProId4a968bbc39 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade