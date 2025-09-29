Peladeiros e Sinuqueiros da AABB de Óbidos realizam Festival da Galinha Caipira em prol da sede da Associação

Óbidos, PA – Após o forte temporal que atingiu a cidade no dia 7 de setembro de 2025, causando danos materiais em diversos pontos e afetando especialmente a sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), os Peladeiros e Sinuqueiros da AABB se mobilizaram para realizar um evento beneficente em prol da recuperação do espaço.

O temporal destelhou parte do prédio da associação e gerou outros prejuízos, dificultando o funcionamento regular do local que há anos serve como ponto de lazer, esporte e convivência da comunidade obidense. Diante desse cenário, os associados decidiram promover uma grande ação solidária para arrecadar fundos destinados à reconstrução da sede.

O evento escolhido foi o Festival da Galinha Caipira, que acontecerá no próximo domingo, 26 de outubro, na sede da AABB em Óbidos. A programação promete muita diversão e integração, unindo esporte, música e gastronomia.

Entre as atrações, destacam-se:

Torneio de pênaltis , aberto ao público participante;

, aberto ao público participante; Bingão de Prêmios , com rodadas especiais que prometem agitar a tarde;

, com rodadas especiais que prometem agitar a tarde; Piscina liberada para associados, convidados e visitantes;

para associados, convidados e visitantes; Apresentações musicais de artistas locais: Didico, Nilce Marinho, pagodão Nossa Viber e Cleysinha Barros Adrianinho, que levarão animação e música ao vivo para todos os presentes.

O prato principal do festival será, como o próprio nome sugere, a galinha caipira, tradicional da culinária regional, preparada de forma especial para o público. A expectativa dos organizadores é reunir um grande número de pessoas em clima de solidariedade e confraternização.

A iniciativa é realizada pelos Sinuqueiros da AABB com apoio dos Peladeiros, que reforçam a importância da participação da comunidade. “Este é um momento de união. Nossa sede sempre esteve de portas abertas para receber famílias, amigos e amantes do esporte. Agora, precisamos nos unir para reconstruí-la e continuar oferecendo esse espaço tão importante para Óbidos”, destacam os organizadores.

O Festival da Galinha Caipira contará ainda com uma estrutura preparada para receber o público com conforto e segurança, garantindo momentos de lazer e diversão para todas as idades.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (93) 99147-3330.