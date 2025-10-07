IFPA Campus Óbidos comemora 12 Anos levando educação ao povo obidense

Óbidos, Pará – Em um sábado repleto de energia e alegria, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) Campus Óbidos celebrou seus 12 anos de fundação. A comemoração, realizada no último dia 11 de outubro, destacou a trajetória da instituição que se consolidou como um polo de educação profissional e tecnológica em Óbidos e região.

Com o tema "12 anos de história, conquistas e muita energia", o evento demonstrou o forte vínculo do campus com a comunidade. A programação começou logo pela manhã com a esperada corrida de rua, que levou estudantes, servidores e a comunidade a percorrer o trajeto da Praça de Santa Terezinha até o IFPA. A manhã seguiu animada com a cerimônia de premiação da corrida e um contagiante aulão de Zumba.

A festividade continuou com a vibrante apresentação da BAMIF (Banda Musical IFPA), motivo de orgulho para a instituição, seguida pelo popular concurso do melhor bolo, bingo e diversas apresentações de talentos estudantis, evidenciando a pluralidade de habilidades dos alunos. O ponto alto da tarde foi a premiação da gincana, o anúncio do melhor bolo e o tradicional canto de parabéns, novamente com o acompanhamento marcante da Banda Musical IFPA.

Uma Trajetória de Crescimento e Educação

A inauguração do IFPA Campus Óbidos marca um divisor de águas na educação local. O campus faz parte da expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, visando descentralizar e interiorizar o ensino de qualidade.

Atualmente, o IFPA Campus Óbidos oferece cursos em diferentes níveis de ensino, contribuindo significativamente para o desenvolvimento profissional da região. Entre os cursos que funcionam hoje no campus, destacam-se:

Curso Técnicos em: Agroecologia, Desenvolvimento de Sistemas, Florestas, Informática, Informática Proeja e Meio Ambiente.

Cursos Superiores: Curso de Licenciatura em Educação do Campo e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Especialização: Tecnologias Educacionais.

A celebração dos 12 anos é um reconhecimento dessa jornada de sucesso, que impacta a vida de milhares de jovens e adultos, oferecendo-lhes oportunidades de qualificação e inserção no mercado de trabalho em Óbidos e região.

www.obidos.net.br - Informações e fotos IFPA - Óbidos