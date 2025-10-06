Círio de Nazaré 2025: Festa da Fé reúne mais de dois milhões de fiéis em Belém do Pará

Belém, Pará – A capital paraense viveu neste domingo, 12 de outubro, mais um momento histórico de fé e emoção com a realização do Círio de Nazaré 2025, que reuniu mais de dois milhões de devotos nas ruas de Belém. Sob o tema “Maria, Mãe e Rainha de toda a criação”, a Grande Procissão saiu da Catedral da Sé por volta das 7h da manhã, rumo à Basílica Santuário, em uma caminhada de 3,6 quilômetros marcada por orações, homenagens e expressões de devoção à “Rainha da Amazônia”.

A celebração começou ainda ao amanhecer, com uma missa campal na Igreja da Sé, encerrada pouco antes da saída da procissão. Logo após, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi colocada na berlinda e conduzida pelos devotos de Nazaré que se prendiam firmemente à corda — símbolo máximo da fé e das promessas cumpridas. Ao longo do percurso, as varandas e janelas das casas e prédios estavam enfeitadas e repletas de fiéis, que saudavam a passagem da imagem com gestos de reverência e emoção.

Berlinda de NS de Nazaré na Avenida Magalhaes Barata

A chegada à Basílica Santuário, ao meio-dia, foi marcada por aplausos, lágrimas, cânticos, celebração, encerrando o ápice da 233ª edição do Círio de Nazaré, a maior manifestação católica do Brasil e uma das maiores do mundo.

Programação intensa e multicultural

A festividade, que se estende por duas semanas, teve seu ponto alto no fim de semana. No sábado, 11 de outubro, a tradicional Trasladação levou milhares de fiéis às ruas iluminadas de Belém, em um cortejo noturno que transportou a imagem da Basílica-Santuário até o Colégio Gentil Bittencourt, de onde partiu na manhã seguinte para a Catedral da Sé.

O sábado também foi marcado pelas romarias pré-Círio, que reforçam a dimensão plural e simbólica da festa: a Romaria Fluvial, um espetáculo de fé nas águas da Baía do Guajará; a Moto Romaria e a Romaria Rodoviária, que integraram municípios da Região Metropolitana, como Ananindeua e Marituba, à celebração.

Berlinda passando no Ver-o-Peso

Impacto logístico e turístico

Reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, o Círio de Nazaré mobiliza uma vasta estrutura de segurança, saúde e transporte. A cidade de Belém recebeu mais de 70 mil visitantes apenas pelo aeroporto, demonstrando sua capacidade de acolhimento e organização.

As autoridades estaduais e municipais destacaram que o sucesso do evento serve também como importante teste logístico para a COP-30, conferência do clima da ONU, que será sediada na capital paraense em novembro de 2025. Segundo o governo do Pará, “a experiência com o Círio contribui de modo significativo para o planejamento da infraestrutura e logística que serão exigidas pela conferência internacional”.

O Círio não para

Mesmo após a procissão principal, as homenagens continuam com o Círio Musical, que reúne artistas católicos na Concha Acústica da Praça Santuário. Nos próximos dias, outras procissões darão continuidade à celebração, como a Romaria da Juventude (18 de outubro) e a Romaria das Crianças (19 de outubro). O encerramento oficial da quadra nazarena acontecerá no dia 27 de outubro, com o Recírio, quando a imagem retorna ao Colégio Gentil Bittencourt.

Com emoção e fé renovadas, o Círio de Nazaré 2025 reafirma sua essência: um encontro de devoção, cultura e esperança que une o povo paraense e devotos do mundo inteiro sob o olhar amoroso de Nossa Senhora de Nazaré, a Mãe e Rainha da Amazônia.

