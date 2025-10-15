Óbidos realiza 15ª Conferência Municipal de Saúde e discute avanços e desafios para o SUS

ÓBIDOS – O Governo Municipal de Óbidos, por meio de seus secretários e servidores públicos, participou da abertura da 15ª Conferência Municipal de Saúde, realizada com o objetivo de promover uma ampla consulta à população sobre o futuro das políticas públicas que devem nortear a rede municipal de saúde nos próximos anos.

Com o tema “Avanços e Desafios para a Consolidação do SUS no Município de Óbidos: Cenário Atual de Mudanças Climáticas, Ambientais e Sociodemográficas”, a conferência reuniu representantes de diversos segmentos da sociedade, incluindo profissionais da saúde, conselheiros municipais, lideranças comunitárias e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante a solenidade de abertura, o vice-prefeito Jalico Aquino ressaltou a importância do diálogo com a população e da construção coletiva de propostas que sejam viáveis para a realidade local. “Esses momentos de escuta e debate são fundamentais para fortalecer as políticas públicas e melhorar o atendimento à população obidense”, destacou.

Ao longo do evento, foram debatidas diversas temáticas voltadas à melhoria da saúde pública no município, abordando desde o fortalecimento da atenção básica até os impactos das mudanças ambientais e sociais na saúde da população. As propostas discutidas e aprovadas pela plenária servirão de base para o planejamento e a execução das ações da Secretaria Municipal de Saúde nos próximos anos.

A conferência reafirma o compromisso do município com a participação social e a consolidação do SUS, promovendo o diálogo entre governo e sociedade na busca por uma saúde pública mais eficiente e inclusiva.

