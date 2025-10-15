Banda Comando Adélia Figueira, de Oriximiná, vence o 3º Festival Intermunicipal de Bandas e Fanfarras de Óbidos

Evento reuniu três bandas e encantou o público na Praça da Cultura Haroldo Tavares, celebrando a diversidade musical amazônica.

ÓBIDOS – A Praça da Cultura Haroldo Tavares foi palco, neste sábado (18), de um verdadeiro espetáculo musical durante o 3º Festival Intermunicipal de Bandas e Fanfarras de Óbidos, que reuniu três bandas e atraiu um grande público. A grande campeã da noite foi a Banda Musical Comando Adélia Figueira (BAMCAF), da cidade de Oriximiná, que conquistou o primeiro lugar com uma apresentação marcada pela originalidade e celebração da música paraense contemporânea.

O repertório da BAMCAF destacou a riqueza cultural do Pará, unindo ritmos tradicionais e modernos que expressam a diversidade e o talento da região. A performance emocionou o público e os jurados, consolidando a banda oriximinaense como a grande vencedora do concurso.

Banda Adélia Figueira (BAMCAF)

A Escola Estadual Professor Maurício Hamoy foi a segunda banda a se apresentar, levando ao palco o tema “Dance Balance no Swing da BAMMHAY”. Com uma performance vibrante, o grupo fez uma viagem pelos ritmos quentes e dançantes como a lambada, o zouk e o merengue — estilos que nasceram da mistura entre a cultura popular amazônica, caribenha e latina.

A abertura do evento ficou por conta da Escola Estadual São José, que apresentou o tema “Do Vinil ao Viral: hits atemporais”. A banda fez uma homenagem à trajetória da música internacional, mostrando como grandes sucessos conseguem atravessar gerações e se reinventar com o passar do tempo e a evolução tecnológica.

O Festival Intermunicipal de Bandas e Fanfarras de Óbidos, em sua terceira edição, mais uma vez destacou o talento musical da região e o compromisso das escolas em promover a arte, a disciplina e a cultura por meio da música.

