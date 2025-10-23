ÓBIDOS: Memória Litúrgica celebra São Martinho de Lima com apresentação do tema e do cartaz da Festividade 2025

A Paróquia de Santa Teresinha realizará, na próxima segunda-feira, dia 3 de novembro, a celebração litúrgica em honra a São Martinho de Lima, conhecido como o “santo da humildade” e considerado um exemplo de fé e serviço aos mais necessitados. Durante a programação, será apresentado o tema e o cartaz oficial da Festividade de São Martinho de Lima 2025, que acontecerá entre os dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

São Martinho de Lima, que viveu entre 1579 e 1639, é lembrado por sua simplicidade, caridade e por sua dedicação em cuidar dos pobres e enfermos. Sua vida é um testemunho da presença de Deus nas ações de quem vive o Evangelho com humildade e amor ao próximo, tornando-se um modelo de santidade e inspiração para fiéis em todo o mundo, especialmente na Amazônia, onde é venerado como um santo próximo do povo.

A programação litúrgica na Igreja Matriz de Santa Teresinha foi preparada com carinho para envolver toda a comunidade. As atividades iniciarão às 15h, com a adoração ao Santíssimo Sacramento. Às 19h será rezado o Santo Terço, seguido, às 19h30, da missa solene em honra ao santo. Durante a celebração, haverá bênção da água e de objetos de devoção, culminando com a bênção do Santíssimo Sacramento.

Pensando na participação dos fiéis das comunidades mais distantes, a paróquia disponibilizará transporte gratuito. Um ônibus sairá às 19h da Comunidade São José Operário, passando pelas comunidades Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Rainha da Paz e Cristo é o Senhor.

A celebração promete ser um momento de fé, devoção e comunhão, preparando os corações dos devotos para a grande festividade de São Martinho de Lima, que mais uma vez reunirá a comunidade em torno do exemplo do santo que fez de sua vida um verdadeiro ato de amor a Deus e aos irmãos.

