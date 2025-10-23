Poeta e músico obidense Eduardo Dias é homenageado em Belém

BELÉM (PA) – O poeta, compositor e cantor obidense Eduardo Dias foi um dos artistas homenageados neste domingo (26) durante o XII Sarau na Peixaria Anzol, realizado no bairro do Coqueiro, em Belém do Pará. O evento, promovido pelo projeto ARCA – Arte e Cultura Amazônica, reuniu diversos nomes da arte paraense em um dia de música, poesia, artes plásticas e gastronomia.

Entre os homenageados estava o obidense Eduardo Dias, além de artistas que participaram como convidados ou homenageados, como: Ocimar Manito, Messias Lyra, Marcos Campelo, Lia Apollaro, Rose Rosário, Max Reis, Virgílio Viga, Ana Reis Josaphat, Paulo Melo, Aristides Dias, Barbosa, Antônio Juraci Siqueira, entre outros nomes de destaque na cena cultural amazônica.

O sarau, que integra o movimento cultural “ARCA”, tem como objetivo valorizar e divulgar a produção artística do Pará, criando um espaço de convivência e reconhecimento entre artistas e o público. Durante o encontro, diversas expressões culturais foram apresentadas e receberam calorosos aplausos de quem prestigiou o evento.

Eduardo Dias (centro) no momento das homenagens

Natural de Óbidos, no oeste do Pará, Eduardo Dias nasceu em 1962 e mudou-se para Belém em 1976, onde cursou Letras e Direito. Sua trajetória artística começou nas tradicionais serestas e consolidou-se ao longo dos anos com uma obra profundamente enraizada na cultura amazônica. Poeta e músico versátil, Dias é autor de canções que exaltam as lendas, os ritmos e as danças do Pará, expressando em sua arte o orgulho e a identidade do povo da região.

Entre seus trabalhos musicais, destacam-se os álbuns “Curumu” (1998) e “O Canto Obidense” (1999), que retratam com sensibilidade as tradições do Baixo Amazonas. Além de músico, Eduardo Dias é autor de vários livros de poesia, reafirmando seu compromisso com o resgate e a valorização da cultura paraense.

A homenagem em Belém reforça o reconhecimento de Eduardo Dias e de outros artistas obidenses que, com talento e dedicação, ajudam a manter viva a essência cultural da Amazônia.

www.obidos.net.br - Fotos cedidas por Eduardo Dias