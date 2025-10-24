Lançado o 10º Festival Esportivo da Caridade que acontecerá no dia 06 de dezembro

ÓBIDOS (PA) – Na tarde desta terça-feira (28), foi lançado oficialmente o 10º Festival Esportivo da Caridade, evento tradicional que acontecerá no dia 06 de dezembro, a partir das 12h, na Colônia de Pescadores e Pescadoras Z-19, em prol da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos.

A programação deste ano será diversificada e promete atrair a comunidade para um dia de solidariedade e confraternização. Entre as atividades previstas estão rifa, leilões, torneio de pênaltis, live e Pix solidário, além de praça de alimentação e atrações musicais. O objetivo principal é arrecadar recursos para fortalecer os serviços médicos e ampliar a assistência à saúde prestada pela Santa Casa.

O lançamento do evento ocorreu em uma live e contou com a presença do Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, do Frei Geraldo, do Dr. Márcio Pinto, presidente da Colônia Z-19, de Emerson Canto, de membros da diretoria da Santa Casa e do apoio da imprensa local.

Criado a partir de uma reunião entre amigos que decidiram unir esforços em prol da Santa Casa, o Festival da Caridade se consolidou ao longo dos anos como uma ação solidária e de fé, marcada pela participação da comunidade, voluntários e doadores. A cada edição, o evento reafirma o compromisso coletivo com a saúde e o bem-estar da população obidense.

Quem desejar colaborar pode adquirir as rifas no Hospital Dom Floriano na Providência de Deus.

Doe, compartilhe e participe! A Caridade não pode parar!

Galeria de Fotos....































https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8255-lancado-o-10-festival-esportivo-da-caridade-que-acontecera-no-dia-06-de-dezembro#sigProId09f019743f View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Com Informações da Diocese de Óbidos e Fotos de Mauro Nayan