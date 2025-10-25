CPI da Câmara de Óbidos realiza primeira oitiva sobre empréstimo de R$ 20 milhões

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Municipal de Óbidos (PA), que investiga a aplicação do empréstimo de R$ 20 milhões contratados pela Prefeitura junto ao Banco do Brasil para obras de infraestrutura, realizou nesta terça-feira (28) a sua primeira oitiva pública.

A sessão teve como objetivo esclarecer a destinação dos recursos e garantir transparência sobre a utilização do montante, cuja finalidade seria financiar melhorias estruturais no município. A investigação concentra-se nas ações realizadas durante a atual gestão do Município de Óbidos, buscando apurar se houve conformidade entre o uso do crédito e as reais necessidades da população.

Na abertura das oitivas, foram ouvidos representantes das empresas Canto & Aguiar, além de um representante do Banco do Brasil. Também estavam previstos os depoimentos dos secretários da SEMPOF e da SEURBI; contudo, ambos não compareceram, amparados por um Habeas Corpus.

A CPI, composta por vereadores da Câmara Municipal de Óbidos, Robson Sousa, Izalina Silva, Nael Vasconcelos, segue em fase de análise documental e convocação de testemunhas. A comissão tem poder para requisitar informações, documentos e convocar pessoas envolvidas no processo para prestar esclarecimentos.

Os trabalhos de oitiva continuam até sexta-feira (3), no plenário da Câmara, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição (CMO). A sociedade obidense acompanha com atenção os desdobramentos da investigação, que busca trazer clareza e responsabilidade sobre a aplicação de um dos maiores financiamentos já contratados pela administração municipal.

