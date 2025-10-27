Mulheres de Oriximiná ampliam atividade de geração de renda através do Projeto “Mulheres e Crianças da Amazônia”

A determinação de um grupo de mulheres atendidas pela Associação Beneficente Emaús, em Oriximiná, vem transformando realidades e inspirando novas histórias de superação. Através do Projeto “Mulheres e Crianças da Amazônia”, elas ampliam suas oportunidades de geração de renda, fortalecendo laços comunitários e conquistando a cada dia a tão sonhada independência financeira.

O projeto, que já desenvolve o cultivo de hortaliças na horta comunitária localizada na comunidade Nossa Senhora Sant’Ana, no residencial Tia Ana, tem sido um importante espaço de aprendizado e colaboração. Elas comercializam seus produtos no próprio bairro e em áreas próximas, garantindo uma fonte de renda estável e sustentável.

Recentemente, o grupo expandiu suas atividades econômicas, unindo criatividade e talento para dar início à produção artesanal de peças de crochê e tricô. A iniciativa partiu das próprias participantes, que enxergaram na arte manual uma nova possibilidade de negócio.

Uma mini oficina de pintura em tecido foi ministrada pela voluntária do projeto Jeanete Lima, que compartilhou técnicas e incentivou a valorização da arte como instrumento de união e empoderamento. Mais do que aprender uma nova habilidade, elas estão descobrindo o poder que têm de criar, transformar e gerar renda com o próprio trabalho, fortalecendo sua autoestima, conquistando autonomia e novas possibilidades futuras.

Dessa forma, o Projeto “Mulheres e Crianças da Amazônia” promove o empoderamento de mulheres em situação de vulnerabilidade, com suporte, capacitação e caminhos concretos para a conquista de seus espaços. Em Oriximiná, o trabalho da Associação Beneficente Emaús se consolida como uma oportunidade de transformação social, mostrando que quando as mulheres se unem, toda a comunidade cresce junto.

