X Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura do IFPA - Campus Óbidos será realizada em dezembro

ÓBIDOS (PA) – O Instituto Federal do Pará (IFPA) – Campus Óbidos realizará, nos dias 15, 16 e 17 de dezembro de 2025, a 10ª edição da Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura (SCTC), um dos maiores eventos acadêmicos e culturais da instituição. Com o tema “Planeta Amazônia: cultura das águas para enfrentar as mudanças climáticas”, o encontro pretende promover reflexões e ações voltadas à sustentabilidade, à valorização dos saberes amazônicos e ao papel da ciência e da cultura na adaptação às transformações do clima.

A X SCTC é aberta à participação de estudantes, servidores, instituições de ensino e da comunidade em geral, mobilizando o público de Óbidos e da região do Baixo Amazonas em torno de atividades que envolvem ciência, tecnologia, inovação e cultura local.

Entre as ações previstas estão oficinas, minicursos e apresentações de trabalhos científicos, com espaço para o compartilhamento de experiências e práticas educativas. Os interessados em submeter propostas de oficinas ou minicursos devem preencher o formulário de inscrição disponível neste link, informando todos os detalhes da atividade.

As propostas terão duração máxima de quatro horas e serão avaliadas pela comissão organizadora. O prazo final para submissão é 10 de novembro de 2025, e os proponentes devem estar disponíveis para ministrar suas atividades nos dias do evento, conforme o cronograma oficial.

Além disso, o evento também receberá trabalhos científicos no formato de resumo expandido, com período de submissão entre 3 e 21 de novembro de 2025. Neste ano, serão aceitas apresentações remotas para autores externos e apresentações presenciais de pôsteres para discentes e servidores do Campus Óbidos, bem como para participantes de outras instituições que optarem por essa modalidade.

Todas as informações detalhadas, incluindo modelo de resumo expandido e futuras atualizações sobre a programação, estão disponíveis no site oficial do evento: https://www.even3.com.br/x-sctc-642615/.

Com uma proposta que une educação, ciência e cultura amazônica, a X Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura do IFPA Campus Óbidos reforça o compromisso da instituição com o conhecimento e o desenvolvimento sustentável.

SERVIÇO:

Evento: X Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura do IFPA – Campus Óbidos

Tema: “Planeta Amazônia: cultura das águas para enfrentar as mudanças climáticas”

Data: 15, 16 e 17 de dezembro de 2025

Local: IFPA – Campus Óbidos

Submissão de propostas de oficinas e minicursos: até 10 de novembro de 2025

Submissão de trabalhos científicos: de 3 a 21 de novembro de 2025

Formulário de inscrição: https://forms.gle/prsf7YcaZjUHN4KY6

Mais informações: https://www.even3.com.br/x-sctc-642615/

