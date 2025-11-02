ÓBIDOS: Velas “iluminam” o Cemitério São João Batista em homenagem aos Finados

Óbidos (PA) - O Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, transformou o Cemitério Municipal São João Batista em um mar de luzes e emoções em Óbidos, no oeste do Pará. Milhares de obidenses compareceram ao local para homenagear entes queridos falecidos, em uma tradição que une fé, memória e a icônica "iluminação" com velas, prática comum na Amazônia paraense.

Desde as primeiras horas da manhã, famílias chegavam ao cemitério carregando flores, velas, em orações. O ponto alto foi a missa campal, celebrada na capela do local, que reuniu centenas de fiéis em um momento de reflexão e comunhão. "É um dia de saudade, mas também de gratidão pela vida que eles nos deixaram", comentou uma visitante, enquanto acendia velas ao lado de túmulos adornados com crisântemos e rosas brancas.

A "iluminação dos mortos", como é conhecida a tradição de acender centenas de velas à noite, criou um espetáculo comovente. Os túmulos, pintados e limpos nos dias anteriores, ganharam vida sob o brilho das chamas, simbolizando a luz eterna e a esperança na ressurreição. Essa prática, enraizada na cultura católica amazônica, é semelhante à observada em municípios vizinhos, onde as velas representam a presença de Cristo ressuscitado e iluminam o caminho das almas.

Para muitos, o Finados vai além da visita ao cemitério: é uma oportunidade de reforçar laços familiares e refletir sobre a finitude da vida. "Aqui, acendemos velas para iluminar o céu e pedir paz às almas", disse um idoso, ecoando o sentimento coletivo de esperança.

O Cemitério São João Batista, um dos mais antigos da Região, continua sendo o coração dessas homenagens anuais. Em 2025, a data reforçou a identidade cultural da cidade, misturando devoção religiosa com o calor humano típico da região. Que as luzes acesas ontem continuem a guiar as memórias dos que partiram.

Fotos de Mauro Nayan