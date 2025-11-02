COP30: Belém sediará Cúpula do Clima nos dias 6 e 7 de novembro

Evento reunirá líderes mundiais, ministros e representantes de organismos internacionais para discutir o enfrentamento da crise climática, com transição energética justa e sustentável e conservação das florestas e da biodiversidade

Será realizada, nos dias 6 e 7 de novembro de 2025, a Cúpula do Clima de Belém, encontro internacional que reunirá chefes de Estado e de Governo, ministros e dirigentes de organizações internacionais para discutir os principais desafios e compromissos no enfrentamento da mudança do clima.

Convocada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Cúpula representa um marco central no processo de mobilização e diálogo internacional sobre a agenda climática. Logo após a Cúpula, será realizada a 30ª Conferência das Partes da Convenção do Clima das Nações Unidas (COP30), de 10 a 21 de novembro, também em Belém.

Sediar a Cúpula na Amazônia brasileira tem um simbolismo profundo. Considerada essencial para o equilíbrio climático global, a região será, pela primeira vez, palco de um encontro ambiental desse nível. Esta é também a primeira vez que a COP será realizada na floresta. O evento reforça o papel do Brasil como articulador internacional em prol do desenvolvimento sustentável, da conservação das florestas tropicais e da justiça climática.

A agenda da Cúpula do Clima inclui a Plenária Geral dos Líderes, com discursos de chefes de Estado e representantes de organismos internacionais, além de sessões temáticas presididas pelo Presidente Lula, dedicadas aos seguintes temas: Clima e Natureza: Florestas e Oceanos; Transição Energética; e Dez anos do Acordo de Paris: NDCs e Financiamento.

O programa conta ainda com o almoço de lançamento do “Fundo Florestas Tropicais para Sempre” (TFFF), que reunirá países florestais tropicais e investidores.

São esperadas iniciativas e declarações em áreas estratégicas para o combate à mudança do clima, como a Declaração de Lançamento do TFFF, o Chamado à Ação sobre Manejo Integrado do Fogo, o Compromisso de Belém pelos Combustíveis Sustentáveis e a Declaração sobre Fome, Pobreza e Ação Climática. O presidente Lula também lançará um Chamado à Ação Climática, com vistas a identificar as principais lacunas na implementação do regime internacional do clima, assim como soluções para superação do desafio.

A Cúpula será realizada no Parque da Cidade, um dos legados da COP30 para a população local.

Com sua rica herança cultural e forte simbolismo ambiental, Belém se prepara para receber o mais importante encontro global sobre mudança do clima. A realização da Cúpula do Clima e da COP30 na capital paraense reafirma o compromisso do Brasil com o enfrentamento da crise climática, com a transição energética justa e sustentável, a conservação das florestas e da biodiversidade, além de consolidar a liderança brasileira na agenda ambiental internacional.

FONTE: cop30.br