Artista obidense Klinger Carvalho apresenta exposição “Amazônia: Gênese em Perigo” na Alemanha

BELÉM (PA) – O artista obidense Francisco Klinger Carvalho realiza, neste mês de novembro, a exposição “Amazônia: Gênese em Perigo”, uma mostra que reflete sobre a profunda conexão entre natureza, cultura e identidade amazônica, e o risco que essa essência corre diante das transformações ambientais e sociais.

Com mais de três décadas de trajetória, Klinger Carvalho — natural de Óbidos, no oeste do Pará, e residente em Mannheim, na Alemanha — construiu sua carreira explorando a relação frágil entre humanidade e natureza. Em suas obras, ele traduz a sensação de pertencimento e a busca pelo sentido do “lar” quando as origens se transformam ou desaparecem.

A exposição surge em um momento simbólico: Belém será sede da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, colocando novamente a Amazônia no centro das discussões globais sobre o clima e a preservação ambiental. Nesse contexto, “Amazônia: Gênese em Perigo” propõe uma reflexão poética e urgente sobre o que significa perder a origem e a memória coletiva que habita a floresta.

Por meio de esculturas, instalações e composições que misturam matéria orgânica e tecnologia, Klinger apresenta uma leitura sensível da Amazônia como território de criação, resistência e espiritualidade. A mostra convida o público a um mergulho meditativo, onde arte e consciência ambiental se entrelaçam, funcionando ao mesmo tempo como alerta e convite — um convite a repensar as raízes da vida e a reconhecer a própria conexão com o planeta.

A exposição é realizada em cooperação com a associação germano-brasileira Entre Águas e. V., e parte de sua programação paralela conta com o apoio da associação Bunte Brise e. V..

Abertura: Sábado, 8 de novembro de 2025, às 18h

Local: Centro Intercultural de Heidelberg – Salão Menor

Endereço: Bergheimer Straße 147, 69115 Heidelberg

Período de visitação: 8 de novembro a 19 de dezembro de 2025

DIA INTERCULTURAL – 7 DE NOVEMBRO

Pré-abertura no IZ Heidelberg: “Amazônia: Gênese em Perigo”, do artista de Mannheim Francisco Klinger Carvalho

Francisco Klinger Carvalho trabalha com diversas mídias e desenvolve uma linguagem visual e formal muito própria. Ele se dedica, entre outras coisas, a questões sobre a relação entre o ser humano e a natureza. Um tema recorrente em sua obra é a perda da cultura e da identidade, da natureza e do lar. Sua arte está profundamente enraizada na cultura brasileira, especialmente na da Amazônia. Motivos e memórias dessa cultura e natureza tradicionais e frágeis marcam as obras de Francisco Klinger Carvalho.

Quando e onde: 15h | Centro Intercultural (Interkulturelles Zentrum), Bergheimerstrabe 147, 69117 Heidelberg | totalmente acessível | Entrada: gratuita