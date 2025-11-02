Academia Artística e Literária de Óbidos lança Edital para Eleição 2025

A Academia Artística e Literária de Óbidos (AALO) publicou nesta quinta-feira, 5 de novembro de 2025, o edital que convoca seus acadêmicos para a eleição da nova Diretoria e do Conselho Fiscal, que atuarão no triênio 2026-2029.

O período de inscrição das chapas será de 20 dias corridos a partir da data da publicação do edital. Somente serão aceitas chapas completas, compostas por candidatos a todos os cargos previstos, conforme determina o estatuto da instituição.

A eleição está marcada para o dia 26 de novembro de 2025, e será conduzida por uma Comissão Eleitoral formada por três acadêmicos que não concorrem a cargos. Ao término da votação, a comissão realizará a apuração dos votos e proclamará a chapa vencedora, registrando o resultado em ata.

Com este processo, a AALO reafirma seu compromisso com a gestão participativa e a valorização das artes e da literatura, incentivando seus membros a contribuírem para o fortalecimento da vida cultural e intelectual de Óbidos e da Amazônia.

www.obidos.net.br

Mais informações no Edital:

Blog da AALO: https://academiaobidense.wordpress.com/