Cáritas Diocesana de Óbidos realiza Intercâmbio Formativo entre municípios da região

ÓBIDOS (PA) – A Cáritas Diocesana de Óbidos promoveu, no dia 1º de novembro, um Intercâmbio Formativo com voluntários dos municípios de Alenquer, Óbidos, Juruti e Oriximiná. O encontro aconteceu no Centro de Formação Dom Floriano, em Óbidos, reunindo representantes da rede Cáritas e parceiros locais em um momento de espiritualidade, partilha e planejamento.

A programação iniciou com a mística do Lava Pés, simbolizando o compromisso de servir com amor e dedicação à missão da Cáritas. O encontro teve como foco principal ouvir os voluntários sobre suas experiências nas comunidades onde atuam, com o objetivo de fortalecer o trabalho em rede e construir um planejamento conjunto para as próximas ações.

Durante o intercâmbio, foram realizadas orientações técnicas sobre Termo de Voluntariado, Prestação de Contas, Relatórios Descritivos e Financeiros, além de diretrizes para inserção de crianças e adolescentes nas equipes, formalização de parcerias e encaminhamentos do 4º trimestre. Um dos destaques foi a apresentação da equipe de voluntários adolescentes que participará da Cúpula das Infâncias na COP-30, evento internacional sobre mudanças climáticas que acontecerá em Belém.

A atividade contou com o apoio da Associação Beneficente Emaús, Mitra Diocesana de Óbidos, Paróquia Santo Antônio (Alenquer), Secretaria Municipal de Educação de Oriximiná, Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus (Juruti) e voluntários da Rede Cáritas.

A coordenação da Cáritas Diocesana ressaltou a importância de manter o engajamento nas ações de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, por meio de mobilizações, palestras e rodas de conversa. “Um dos pilares mais positivos da caminhada da Cáritas são os nossos voluntários, agora também com a presença de crianças e adolescentes, que renovam a esperança e o compromisso com a transformação social”, destacou a equipe organizadora.

Galeria de Fotos...

www.obidos.ent.br - Informações e fotos Diocese de Óbidos