COP30: Cúpula de Líderes marca início histórico da conferência do clima na Amazônia

BELÉM (PA) – Teve início nesta quinta-feira (6), em Belém do Pará, a Cúpula de Líderes da COP30, o primeiro grande ato político da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que pela primeira vez acontece na Amazônia brasileira. O evento reúne chefes de Estado, representantes de organismos internacionais e lideranças de todo o mundo em torno de um objetivo comum: enfrentar a crise climática global e construir uma agenda concreta de desenvolvimento sustentável.

Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governador Helder Barbalho recebeu as delegações internacionais, representando o estado-sede e a voz da Amazônia em um dos momentos mais simbólicos da história recente das conferências do clima. Em seu pronunciamento, o governador destacou o protagonismo do Pará como articulador de políticas que unem preservação ambiental, inovação e crescimento econômico.

“Tudo pronto, a COP começando e nós vamos participar já da Cúpula dos Líderes. Presidentes e líderes globais estarão em Belém pelos próximos dois dias para apontar soluções e ambições climáticas que respondam às urgências ambientais. É o legado ambiental sendo discutido pelos líderes de todo o mundo, pra que nós possamos fazer da COP de Belém esse grande mutirão de implementação em favor da população, dos nossos povos, da nossa gente e, claro, do meio ambiente”, afirmou Helder.

Durante a abertura oficial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou o significado de sediar a conferência no coração da floresta amazônica — região essencial para o equilíbrio climático do planeta.

“A COP volta ao Brasil em um momento decisivo para o planeta. O mundo inteiro olha para a Amazônia não apenas como uma floresta, mas como uma esperança. É aqui que a natureza ainda resiste, e é daqui que precisamos provar que é possível gerar desenvolvimento sem destruir. Essa COP é um chamado à responsabilidade, à solidariedade e à ação”, declarou Lula.

Entre as autoridades presentes na cerimônia estão o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, além de ministros e representantes de países parceiros.

A Cúpula dos Líderes conta com uma Plenária Geral e sessões temáticas presididas por Lula, que abordam temas estratégicos como “Clima e Natureza: Florestas e Oceanos”, “Transição Energética” e “Dez anos do Acordo de Paris: NDCs e Financiamento”.

O Governo do Pará chega à COP30 com resultados ambientais concretos que reforçam seu papel como referência nacional em sustentabilidade. Entre as principais iniciativas estão o Plano Estadual de Bioeconomia, o Plano de Recuperação da Vegetação Nativa, o Sistema Jurisdicional de REDD+ e a Lei de Responsabilidade Ambiental, que define metas obrigatórias de redução de emissões e incentiva práticas sustentáveis em todos os setores produtivos. Essas ações integram o Plano Amazônia Agora, eixo central da política estadual para uma economia de baixo carbono baseada na floresta viva.

Marcada para ocorrer entre 10 e 21 de novembro, a COP30 reunirá delegações de mais de 190 países em Belém. Além do impacto ambiental e político, o evento também movimenta a economia local, com cerca de R$ 4,5 bilhões em investimentos em infraestrutura, turismo e mobilidade. A capital paraense, que se transformou para receber o mundo, consolida-se agora como território estratégico nas decisões sobre o futuro climático global.

