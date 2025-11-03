Feira da Agricultura Familiar movimentará a Praça do “O”, em Óbidos, dia 7

ÓBIDOS (PA) – A valorização do produtor rural e o incentivo à economia local estarão em destaque durante a Feira da Agricultura Familiar, que acontecerá nesta sexta-feira, 7 de novembro de 2025, no estacionamento da Praça do “O”, das 16h30 às 22h. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento da Prefeitura de Óbidos.

A feira reunirá produtores da agricultura familiar, com exposição e comercialização de uma grande variedade de produtos regionais, como farinha e derivados da mandioca, além de carne bovina, cheiro verde, couve, maxixe, mamão, melancias, bananas e outros alimentos certificados pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM).

Além da comercialização, a programação contará com atrações culturais para toda a comunidade. Entre as apresentações estão a Escola de Música Manoel Rodrigues (com banda e conjunto de flauta doce), o Projeto Criança Feliz (teatro infantil e a “carretinha furacão”), o Grupo de Carimbó Forte Pauxis, os músicos Joelson Araujo, Zezinho e Marquinho, e Luiz Carlos Queiroz.

O evento também contará com uma exposição de artesanato e obras de arte, destacando o talento e a criatividade dos artistas locais.

A Feira da Agricultura Familiar reforça o compromisso do governo municipal em apoiar o pequeno produtor, fortalecer o abastecimento local e promover o desenvolvimento sustentável no campo.

Serviço:

Evento: Feira da Agricultura Familiar

Data: 7 de novembro de 2025 (sexta-feira)

Horário: 16h30 às 22h

Local: Estacionamento da Praça do “O”

Realização: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento – Prefeitura de Óbidos

www.obidos.net.br

CARTAZ