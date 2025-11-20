Oriximiná Celebra Benção e Lançamento da Pedra Fundamental da Casa Madre Ilia

Sob o lema “Para cuidar, proteger e defender a vida”, o município de Oriximiná viveu um momento marcado pela fé, esperança e união comunitária neste domingo, dia 23, com a celebração da Benção e do Lançamento da Pedra Fundamental da Casa Madre Ilia. O evento, que inaugura oficialmente o início das obras, simboliza um novo espaço dedicado ao acolhimento, à espiritualidade e ao serviço ao próximo.

A celebração foi conduzida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, e contou com a presença das Irmãs Pequenas Missionárias Eucarísticas (PME), responsáveis pela futura condução da Casa Madre Ilia. Ao final do rito, Dom Bernardo realizou uma benção especial no terreno onde a obra será edificada, reforçando a importância espiritual e comunitária desse novo espaço para Oriximiná.

Em sua mensagem, o Bispo destacou que o momento representa um marco de renovação para a Igreja e para a comunidade, lembrando que a Casa Madre Ilia não será apenas uma estrutura física, mas um verdadeiro símbolo de fé, acolhimento e compromisso cristão. “Este é um momento em que as pessoas se unem para construir um espaço sagrado, onde possam, como Povo de Deus, celebrar a sua fé”, declarou.

A Pedra Fundamental, abençoada durante a cerimônia, simboliza Jesus Cristo, a base sólida da Igreja. Em um espaço de destaque, foram depositados documentos que registram a história do projeto, assinaturas dos participantes e medalhas milagrosas — elementos que, juntos, eternizam este início e marcam a memória de todos os envolvidos.

Dom Bernardo também aproveitou a ocasião para agradecer aos benfeitores e financiadores que tornam possível a construção da Casa Madre Ilia, dedicando-lhes uma benção especial em reconhecimento à generosidade e ao apoio oferecido.

Encerrando a celebração, o Bispo deixou um convite a toda a comunidade: “Todos somos convidados a acompanhar o projeto com nossas orações. Que Deus nos abençoe a nova Casa Madre Ilia”.

Paróquia de Santo Antônio de Pádua – Oriximiná // Área Missionária Nossa Senhora das Graças // Irmãs Pequenas Missionárias Eucarísticas (PME)

www.obidos.net.br - Informações e fotos de MAuro Nayan / Diocese de Óbidos