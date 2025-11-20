ÓBIDOS: Quarenta e um jovens recebem a Primeira Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora de Lourdes

A noite deste domingo, 23 de novembro de 2025, foi marcada por fé e emoção na Comunidade Nossa Senhora de Lourdes, em Óbidos. Ao todo, 41 jovens obidenses receberam sua Primeira Eucaristia, um dos sacramentos mais importantes da vida cristã, celebrando um passo significativo em sua caminhada de fé.

A celebração, presidida pelo Padre Adalberto Santos, reuniu familiares, amigos e membros da comunidade, que se uniram em um momento de profunda espiritualidade. O clima de alegria era visível nos rostos dos jovens, que viveram um rito especial após dois anos de preparação intensa.

A Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, reconhecida por sua forte participação comunitária, suas missas semanais e pela tradicional festividade do bairro, mais uma vez mostrou-se um espaço de devoção e compromisso com a formação religiosa. A Primeira Eucaristia destaca-se entre os eventos mais aguardados pela comunidade, por simbolizar a entrada plena dos jovens na vida eucarística da Igreja Católica.

Durante o período preparatório, os catequizandos participaram de um curso estruturado, no qual aprenderam os fundamentos da fé católica, recebendo orientação e acompanhamento dedicados dos catequistas. Esse processo possibilitou que chegassem ao altar conscientes do significado do sacramento, preparados para confessar e comungar pela primeira vez.

A celebração reforçou a importância da transmissão da fé entre as gerações, mantendo vivas tradições que há séculos moldam a identidade religiosa de Óbidos. Para os jovens e seus familiares, o momento representou renovação espiritual e um marco inesquecível em suas vidas.

A Primeira Eucaristia de 2025 ficará registrada como uma cerimônia de união, devoção e esperança, reafirmando o papel essencial da Igreja Católica na vida da comunidade obidense.

GALERIA DE FOTOS.....



www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade