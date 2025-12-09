Praça de Sant’Ana é ornamentada e abre oficialmente o Natal da Família Obidense

A magia do Natal tomou conta de Óbidos na noite deste sábado, dia 13, com a abertura oficial do tradicional Natal da Família Obidense. O evento marcou a inauguração da ornamentação natalina da Praça de Sant’Ana, que foi transformada em um verdadeiro espetáculo de luzes e cores, encantando crianças, jovens e adultos.

A iniciativa é uma realização do Governo Municipal de Óbidos, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcut), e seguirá até o final do ano, fortalecendo o espírito natalino e promovendo momentos de confraternização entre as famílias obidenses.

A população compareceu para prestigiar o evento, já consolidado como uma das celebrações mais aguardadas do calendário cultural do município. Um dos momentos mais emocionantes da noite foi o tradicional acender das luzes, que iluminou toda a praça e realçou a beleza da majestosa Catedral de Sant’Ana, criando um cenário deslumbrante e inesquecível.

Além da ornamentação, o público poderá visitar os espaços decorados todas as noites. Entre os dias 19 e 21 de dezembro, será realizada a programação cultural e musical, com início sempre a partir das 19h30, garantindo lazer e entretenimento para toda a família.

Durante a abertura oficial, o público foi contemplado com uma belíssima apresentação artística da Escola de Música Manoel Rodrigues, que deu um toque especial à noite e marcou o início das festividades natalinas em Óbidos.

