A Associação Beneficente Emaús participou da 15ª Conferência Estadual de Saúde, em Belém nos dias 10 e 12 de dezembro de 2025. O evento reúniu representantes de diversos municípios para discutir políticas públicas e fortalecer as ações em saúde no Pará, acerca do tema central "Avanços e desafios para a consolidação do SUS no Pará: Cenário atual de mudanças climáticas, ambientais e sóciodemográficas".

No segmento sociedade civil, uma das vagas foi conquistada pela Associação Beneficente Emaús, por meio de votação em assembleia, representada pela colaboradora Nathália Silva, durante a 15ª. Conferência Municipal de Saúde. Sua participação reforça o compromisso da entidade com o diálogo permanente e a fiscalização cidadã, pilares essenciais para a efetivação dos direitos sociais e para o aprimoramento das ações públicas voltadas à saúde.

Para a Emaús, integrar a delegação obidense na etapa estadual é uma forma de ampliar a atuação da instituição, demonstrando a continuidade de seu trabalho em prol das comunidades mais vulneráveis.

A expectativa é que as discussões e deliberações da Conferência contribuam para aprimorar estratégias de atendimento, garantindo maior participação popular, reforçando sua função essencial na promoção da saúde e da qualidade de vida da população. Além de reunir propostas oriundas das 13 regiões de saúde do Estado para integrar o Plano Estadual de Saúde, servindo como diretriz na prática eficaz das políticas públicas e dos serviços de saúde existentes no Estado. O processo democrático garantiu espaço a diferentes vozes sociais, reafirmando a importância do controle social na construção das políticas de saúde.

Entre as propostas defendidas pela delegação municipal está a contratualização do Hospital Dom Floriano junto à Secretaria Estadual de Saúde, para garantir o financiamento de serviços hospitalares de média complexidade e o atendimento especializado de usuários do SUS, o qual atende não só o município de Óbidos mas as regiões adjacentes de nossa Diocese. Tal propostas foi incluída como uma das ações para 2026, contando com uma moção de apoio dos delegados conferencistas presentes no evento.

FONTE: Diocese de Óbidos