Secretaria de Educação de Óbidos apresenta o planejamento para o ano letivo de 2026

Maria Zilda Bentes, titular da pasta, conversou com a imprensa na manhã desta terça-feira, 13, durante entrevista coletiva.

O calendário de ações da Secretaria Municipal de Educação (Semed) para o início do ano já está definido, visando o início do ano letivo com toda a logística necessária para receber milhares de alunos nas escolas distribuídas nas zonas urbana e rural de Óbidos.

Na manhã desta terça-feira (13), a secretária Maria Zilda Bentes concedeu entrevista coletiva à imprensa para repassar os detalhes do planejamento, que começou com os períodos de rematrícula, matrícula para alunos com deficiência e do ensino regular.

Zilda pontuou que a procura na fase de rematrícula, que iniciou na segunda-feira (12) e segue até a próxima quinta-feira (15), está tranquila e dentro do esperado, e que as escolas estão preparadas para receber as solicitações de matrículas para alunos com deficiência, na sexta-feira (16) e para novos alunos no período de 19 a 21 de janeiro.

“Estamos atentos para essa fase de matrículas de novos alunos. Já orientamos nossos diretores e coordenadores pedagógicos para conversarem com os pais e responsáveis para não dormirem em filas ou pernoitem nas escolas. Vamos garantir vagas para todos, por isso, não há a necessidade de sair de casa e passar a noite nas escolas como temos acompanhado nos últimos anos."

A secretária de Educação também confirmou as datas de início das aulas nas áreas de várzea para 21 de janeiro. No meio urbano e na terra firme na zona rural as aulas começam no dia 4 de fevereiro. As datas foram definidas levando em consideração a especificidade de cada região.

“Vamos iniciar logo no dia 21 de janeiro às aulas na várzea para aproveitar enquanto o rio permite o acesso dos alunos de forma segura, porque sabe-se que quando fica muito cheio dificulta os alunos chegarem na escola. Então vamos antecipar o início das aulas na várzea para ganhar tempo. No dia 4 de fevereiro, vamos iniciar as aulas aqui na cidade e na área de terra firme, garantindo o cumprimento dos 200 dias letivos e 800 horas aula”, explicou a titular da Semed.

Fardamento escolar para alunos do meio rural

Por meio do Setor de Logística da Semed, o fardamento e os kits escolares já estão sendo entregues em todas as escolas da zona rural para serem entregues de forma imediata a partir do início do ano letivo. Também serão entregues alimentação para a merenda escolar e kits de pratos, talheres, copos e cumbucas para melhorar a alimentação dos alunos.

“Também adiantamos a organização para que o transporte escolar opere já a partir do dia 21 na região de várzea, possibilitando que todos os nossos alunos cheguem até a escola com a segurança necessária. O nosso planejamento também vai garantir transporte nas estradas e vicinais do nosso município nas rotas que já são do nosso conhecimento, a partir do dia 4 de fevereiro, quando iniciar as aulas nessa região, assim também como aqui na cidade”, garantiu Bentes.

Expectativa de alunos na rede municipal de ensino em 2026

Há uma previsão de que o número de alunos matriculados em 2026 possa chegar até 12 mil, levando em consideração o aumento de alunos na Educação Infantil, que deve acontecer neste ano.

Com mais crianças ingressando na rede municipal, o Governo Municipal vai iniciar ainda esse ano a organização de uma escola referência para esse público. O prédio da Escola Professora Maria Madalena Printes, que hoje apresenta um dos menores índices de matrícula, vai passar por adaptação para concentrar, a partir de 2027, as turmas de Educação Infantil, tornando o local em um centro educacional de referência.

“Nosso projeto voltado para o pré-1 e pré-2 contempla desde o transporte especial para os alunos. A atual Escola Madalena Printes receberá adaptações, melhoramento na atual estrutura ao longo dos meses, e partir daí, o que entendemos que seja para 2027, fazer o desmembramento da Educação Infantil do Ensino Fundamental”, disse Zilda.

Férias dos professores

Há mudanças previstas também no período de férias dos professores. A partir de 2027, a proposta é que esses profissionais folguem 45 dias no mesmo ano.

Atualmente, o calendário está definido da seguinte forma: em 2025, foram concedidos para o meio urbano e terra firme 15 dias em julho/2025 e 30 dias em janeiro/2026.

Para 2026, o planejamento para as áreas urbana e de terra firme é conceder 15 dias de férias para os professores em julho e a partir de 16 de dezembro de 2026 até 14 de janeiro de 2027, assegurando os 45 dias.

Em 2027, a proposta para os profissionais que atuam nas duas áreas é mais simples: 30 dias de férias em julho e 15 dias em dezembro, concedendo 45 dias dentro do exercício.

A proposta de férias para os professores da área de várzea também prevê mudanças a partir de 2027, que devem ser confirmadas após análise mais detalhada das propostas apresentadas.

FONTE: Comunicação/PMO – Por: Érique Figueirêdoe Foto:Odirlei Santos