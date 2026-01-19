Ufopa confirma divulgação do Listão do PSR 2026 para quinta-feira, 22

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) confirmou para esta quinta-feira, 22 de janeiro, a divulgação do Listão do Processo Seletivo Regular (PSR) 2026. O resultado da primeira chamada será apresentado simultaneamente na sede da instituição, em Santarém, e nos campi regionais, incluindo o Campus Óbidos, marcando um momento aguardado por milhares de candidatos que disputaram uma vaga no ensino superior público federal.

Em Santarém, a divulgação do Listão do PSR 2026 ocorrerá em sintonia com a segunda edição do Bloco de Carnaval da Ufopa, o Poraquê Folia, unindo celebração acadêmica e cultura popular. O resultado será publicado oficialmente no site da universidade e também afixado no mural da Unidade Tapajós, às 17h. A programação começa mais cedo, a partir das 16h, com a concentração dos participantes na entrada da universidade, onde estão previstas atividades de aquecimento e integração para recepcionar os novos aprovados.

Após a divulgação do resultado, o Bloco Poraquê Folia sairá em desfile pelas ruas dos bairros Salé, Liberdade e Mapiri, reunindo estudantes, servidores, familiares e a comunidade em geral em um momento de confraternização, alegria e boas-vindas aos novos calouros da Ufopa.

No Campus Óbidos, a divulgação do Listão do PSR 2026 também será realizada às 17h, no mural oficial da instituição. Em Óbidos, serão dois cursos ofertados, Direito e Pedagogia, que atraíram grande interesse dos candidatos na região. A expectativa é de um momento marcado por emoção e comemoração, com a presença de familiares, amigos e membros da comunidade acadêmica local, celebrando a conquista dos novos estudantes que passam a integrar a universidade.

Além do Listão da primeira chamada, a Ufopa informou que, nesse mesmo dia, serão publicados os editais de habilitação dos candidatos classificados, a convocação das bancas de heteroidentificação e os editais de manifestação de interesse para vagas remanescentes. Essas etapas são fundamentais para o prosseguimento do processo seletivo e para a efetivação das matrículas dos aprovados.

Fonte: Comunicação/Ufopa