Carnapauxis 2026 começa nesta quarta(11) com o Bloco Vai ou Raxa, confira a programação

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Óbidos está nos preparativos finais para o Carnapauxis 2026, um dos eventos mais aguardados da região amazônica e promete animação contagiante, fantasias criativas e muita diversão para a população local e turistas. O evento inicia hoje, dia 11, com o Bloco Vai ou Raxa, saindo do Bairro de Fátima, às 18h, e encerra dia 17, com o Bloco das Virgens, com a apresentação dos 7 Blocos Oficiais, nesse período.

Neste ano, o Carnapauxis traz como tema “Mascarado Fobó, o nosso orgulho maior”, uma homenagem a uma das figuras mais emblemáticas da festa. O Mascarado Fobó representa a irreverência, o mistério e a alegria que marcam o carnaval de Óbidos, sendo símbolo de resistência cultural e de pertencimento. Ao longo dos anos, esse personagem se consolidou como um dos ícones mais queridos do Carnapauxis, encantando moradores e visitantes com sua presença marcante nas ruas e nos blocos.

Conhecido como “Festa do Mascarado Fobó”, o Carnapauxis é um dos maiores eventos culturais da região, celebrando a tradição e a cultura de Óbidos de forma única e envolvente. A expectativa para 2026 é de um evento inesquecível, repleto de atrações que valorizam a identidade local e proporcionam momentos de pura felicidade.

Atrações do Carnapauxis

Não perca essa celebração que já se tornou um símbolo da cultura amazônica. Prepare sua fantasia e junte-se à folia na Capital da Folia!

PROGRAMAÇÃO DO CARNAPAUXIS 2026

11/02 – Bloco Vai ou Raxa

12/02 – Bloco Mirim Unidos do Umarizal

13/02 – Bloco Serra da Escama

Apresentação Jú Marques

14/02 – Bloco Águia Negra

Apresentação de banda Os TOPs

15/02 – Bloco Xupa Osso

Apresentação da Forró Du Chef e MC Dourado

16/02 – Bloco Unidos do Morro

17/02 – Bloco das Virgens

