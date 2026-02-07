Délio Aquino compõe marchinha de carnaval em homenagem ao futebol de Óbidos

Óbidos (PA) – A cultura popular obidense ganhou mais uma homenagem especial durante o Carnapauxis com a marchinha “Mariano e Paraense: O Clássico dos Clássicos”, composta por Délio (Déllioreis MMa) D’Aquino, celebrando a mais antiga e emblemática rivalidade do futebol local.

O Carnapauxis, reconhecido como Patrimônio Cultural e Artístico do Estado do Pará, é um dos maiores carnavais de rua do interior da Amazônia e acontece anualmente em Óbidos, no oeste do Pará. Conhecido como a Festa do Mascarado Fobó, o evento reúne blocos carnavalescos, marchinhas tradicionais e desfiles populares no consagrado Fobódromo, mantendo viva a identidade cultural do povo obidense.

Confira o Clipe.....

Dentro desse contexto de tradição e memória, a marchinha destaca o clássico entre Mariano e Paraense, uma disputa histórica que atravessa gerações, bairros e famílias. Mais do que um confronto esportivo, o clássico representa alegria, brincadeira saudável e pertencimento, elementos que fazem do futebol uma expressão cultural profundamente enraizada na vida social de Óbidos.

Além do valor artístico e simbólico, a produção carrega um importante gesto de compromisso cultural. Todo o cachê da marchinha foi integralmente doado pelo projeto Pará Que Toca, como forma de doação cultural, contribuindo para o fortalecimento de iniciativas da Amazônia, entre elas o Mocoham (Movimento dos Contadores de História da Amazônia).

O clipe da marchinha é uma homenagem direta à cultura popular de Óbidos, aos mascarados Fobó, ao Carnapauxis e ao futebol obidense, reafirmando o esporte como uma manifestação viva da tradição amazônica e um elo permanente entre passado, presente e futuro da cidade.

