Menu

Menu serviços

Bloco da Visagem diverte foliões do Carnapauxis em plena madrugada

Bloco da Visagem diverte foliões do Carnapauxis em plena madrugada

Óbidos mostrou mais uma vez que seus moradores têm fôlego de sobra quando o assunto é carnaval. Além dos sete blocos oficiais que desfilam durante os seis dias do Carnapauxis — Vai-ou-Raxa, Serra, Mirim, Águia, Xupaosso, Morro e Virgens —, a festa também ganha força com blocos alternativos que ampliam as opções de brincadeira para todos os públicos.

Entre eles estão o tradicional Pai da Pinga, que sai todas as segundas-feiras durante o Pré-Carnaval, e, mais recentemente, o Bloco da Visagem e o Visagem Kid, que já conquistaram espaço e simpatia dos foliões.

Na manhã desta segunda-feira (16), por volta das 10h, o bloquinho Visagem Kid tomou conta das ruas com muita alegria. Crianças e familiares participaram do desfile, celebrando o carnaval em clima de diversão e descontração, reforçando o caráter inclusivo da festa.

Já na madrugada desta terça-feira (17), foi a vez do Bloco da Visagem mostrar sua força e originalidade. Completando 10 anos de existência, o bloco saiu por volta da 1h30, logo após o encerramento do desfile do Bloco do Morro, na Praça da Cultura. Embalados por uma banda formada essencialmente por instrumentos de sopro, que executou antigas marchinhas e músicas tradicionais de carnaval, os foliões percorreram as ruas e ladeiras do centro histórico, mantendo a animação mesmo em plena madrugada.

O Bloco da Visagem surgiu inspirado nas histórias e lendas populares contadas pelos mais antigos moradores da cidade, sobre as famosas “visagens” que, segundo a tradição oral, vagam pelas madrugadas do bairro histórico. Entre os relatos mais conhecidos estão o mito da porca, a noiva, o caixão da Rua Bacuri e a cadeira que se embala sozinha na casa do Charles, histórias que fazem parte do imaginário cultural obidense.

Neste ano, o bloco teve como presidente Paulo André Chaves (PA) e como vice-presidente Calila Canto, que assumiram o desafio de organizar o desfile e manter viva essa proposta irreverente e cultural dentro do Carnapauxis.

Assim, o Bloco da Visagem segue se consolidando como mais uma alternativa para brincar carnaval em Óbidos, conquistando novos adeptos a cada ano e reforçando a criatividade, a tradição e a resistência cultural da festa.

GALERIA DE FOTOS....

View the embedded image gallery online at:
https://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/8466-bloco-da-visagem-diverte-folioes-do-carnapauxis-em-plena-madrugada#sigProId02b1628ef0

View the embedded image gallery online at:
https://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/8466-bloco-da-visagem-diverte-folioes-do-carnapauxis-em-plena-madrugada#sigProId8311c0d9f0

www.obidos.net.br

Acessos: 170

Adicionar comentário

Código de segurança
Atualizar