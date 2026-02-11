Bloco da Visagem diverte foliões do Carnapauxis em plena madrugada

Óbidos mostrou mais uma vez que seus moradores têm fôlego de sobra quando o assunto é carnaval. Além dos sete blocos oficiais que desfilam durante os seis dias do Carnapauxis — Vai-ou-Raxa, Serra, Mirim, Águia, Xupaosso, Morro e Virgens —, a festa também ganha força com blocos alternativos que ampliam as opções de brincadeira para todos os públicos.

Entre eles estão o tradicional Pai da Pinga, que sai todas as segundas-feiras durante o Pré-Carnaval, e, mais recentemente, o Bloco da Visagem e o Visagem Kid, que já conquistaram espaço e simpatia dos foliões.

Na manhã desta segunda-feira (16), por volta das 10h, o bloquinho Visagem Kid tomou conta das ruas com muita alegria. Crianças e familiares participaram do desfile, celebrando o carnaval em clima de diversão e descontração, reforçando o caráter inclusivo da festa.

Já na madrugada desta terça-feira (17), foi a vez do Bloco da Visagem mostrar sua força e originalidade. Completando 10 anos de existência, o bloco saiu por volta da 1h30, logo após o encerramento do desfile do Bloco do Morro, na Praça da Cultura. Embalados por uma banda formada essencialmente por instrumentos de sopro, que executou antigas marchinhas e músicas tradicionais de carnaval, os foliões percorreram as ruas e ladeiras do centro histórico, mantendo a animação mesmo em plena madrugada.

O Bloco da Visagem surgiu inspirado nas histórias e lendas populares contadas pelos mais antigos moradores da cidade, sobre as famosas “visagens” que, segundo a tradição oral, vagam pelas madrugadas do bairro histórico. Entre os relatos mais conhecidos estão o mito da porca, a noiva, o caixão da Rua Bacuri e a cadeira que se embala sozinha na casa do Charles, histórias que fazem parte do imaginário cultural obidense.

Neste ano, o bloco teve como presidente Paulo André Chaves (PA) e como vice-presidente Calila Canto, que assumiram o desafio de organizar o desfile e manter viva essa proposta irreverente e cultural dentro do Carnapauxis.

Assim, o Bloco da Visagem segue se consolidando como mais uma alternativa para brincar carnaval em Óbidos, conquistando novos adeptos a cada ano e reforçando a criatividade, a tradição e a resistência cultural da festa.

GALERIA DE FOTOS....



https://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/8466-bloco-da-visagem-diverte-folioes-do-carnapauxis-em-plena-madrugada#sigProId02b1628ef0 View the embedded image gallery online at:



https://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/8466-bloco-da-visagem-diverte-folioes-do-carnapauxis-em-plena-madrugada#sigProId8311c0d9f0 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br