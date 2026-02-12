Agradecimento aos nossos patrocinadores do Carnapauxis 2026

A equipe do site www.obidos.net.br� vem expressar seu mais sincero agradecimento a todos os PATROCINADORES que confiaram e apoiaram nosso trabalho, tornando possível a ampla cobertura do Carnapauxis 2026.

Graças a essa parceria fundamental, conseguimos registrar e divulgar cada momento de alegria, emoção e tradição do maior carnaval de rua da Amazonia, levando as cores, a cultura e a energia do nosso povo para milhares de internautas no Brasil e no mundo.

Informamos ainda que as fotos e vídeos de todos os blocos estão disponíveis em nosso site, sendo que algumas publicações ultrapassaram 30 mil visualizações. Se você foi fotografado por um de nossos profissionais durante a festa, basta acessar www.obidos.net.br�, localizar a galeria correspondente e fazer o download da sua imagem.

Nosso muito obrigado a cada patrocinador, colaborador e leitor que faz parte dessa história. Seguimos juntos, valorizando e divulgando a cultura de Óbidos!

Link do Carnapauxis:

https://obidos.net.br/index.php/carnapauxis

Equipe do Site www.obidos.net.br