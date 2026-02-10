OBIDOS.NET.BR – Carnapauxis 2026: “Hoje é Dia de Fobó” marca o desfile do Bloco Unidos do Morro sob forte chuva

Óbidos, 16 de fevereiro de 2026 – O Carnaval de Óbidos ganhou ainda mais vida e cor nesta segunda-feira (16) com o desfile do Bloco Unidos do Morro, que levou para a avenida o enredo “Hoje é Dia de Fobó”, exaltando a tradição dos Mascarados Fobós. Fundado em 1994, no bairro Morro do Castelo, o bloco voltou a encantar os foliões com irreverência e autenticidade, mantendo viva a identidade cultural do Carnapauxis.

A trilha sonora do desfile ficou por conta da música-tema “Hoje é Dia de Fobó”, referência histórica do Unidos do Morro, que resgata o personagem emblemático do Mascarado Fobó, símbolo maior do Carnapauxis. A canção embalou todas as alas do bloco, da porta-estandarte à ala das baianas, reforçando o clima de tradição e alegria.

O desfile apresentou diversas alas, incluindo a tradicional porta-estandarte, a rainha do bloco, baianas, frevo e figuras lendárias do Unidos do Morro. O grande destaque ficou para os Mascarados Fobós, cuja tradição é manter a identidade oculta dos foliões. Antigamente, era motivo de orgulho passar todo o Carnaval sem ser reconhecido, garantindo a diversão por vários dias de festa.

O desfile teve início por volta das 19h30, por baixo de uma chuva torrencial, mesmo assim seus brincantes, enfrentaram a chuva e seguiram pelas ruas da cidade. A animação ficou sob o comando do cantor Marcos Cley, acompanhado pelas bandas 2020 Wolts e Lazer nos trios elétricos, conduzindo os brincantes até a Arena da Folia. Durante o percurso, os Mascarados Fobós espalharam maisena pelo caminho, tornando o evento ainda mais interativo e festivo.

Após o desfile, a folia continuou na Praça da Cultura com shows das bandas Banda Energia e Lazer, até altas horas.

Mais uma vez, o Carnapauxis mostrou que a união entre tradição e alegria faz do Bloco Unidos do Morro um dos grandes destaques do Carnaval de Óbidos, apesar das intempéries. Nesta terça-feira (17), o Bloco das Virgens encerra o Carnapauxis 2026, coroando mais uma edição de muita cor, cultura e diversão na cidade.

Histórico do Bloco Unidos do Morro

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto, Mauro Nayan e Vander N Andrade