CARNAPAUXIS 2026: Bloco Águia Negra leva o “Cometa da Alegria” à avenida e arrasta multidão em Óbidos

Neste sábado, 14 de março, as ruas de Óbidos foram tomadas por uma verdadeira avalanche de alegria e entusiasmo com o desfile do Bloco Águia Negra, um dos mais tradicionais do Carnapauxis 2026. Conhecido como o “Bloco do Povão”, o Águia Negra levou para a avenida o tema “Cometa da Alegria”, em uma homenagem vibrante ao próprio Carnapauxis — o cometa que arrasta multidões pelas ruas da cidade.

Com suas cores tradicionais, o vermelho e o preto, o bloco reafirmou força, identidade e popularidade, reunindo milhares de foliões em um dos momentos mais aguardados do carnaval obidense. As origens do Águia Negra estão ligadas ao time de futebol Vila Nova, do bairro Cidade Nova, e essa conexão popular se refletiu no envolvimento intenso do público ao longo de todo o percurso.

Ao descer a ladeira da Cidade Nova em direção à Arena da Folia, a multidão foi comparada a uma verdadeira “avalanche humana”, em um espetáculo marcado por cores, música e tradição, que emocionou quem acompanhava o desfile.

A animação ficou por conta dos trios elétricos comandados pelas Bandas Brisa e Lazer, que embalaram os foliões ao som do hino do bloco, “Avalanche de Alegria e Prazer”, cantado em coro por pessoas de todas as idades. Outro destaque do desfile foram as fantasias usadas por belas jovens, criadas por talentosos estilistas do bairro e organizadas em alas que exaltaram a garra e a beleza da mulher obidense.

A porta-estandarte do Águia Negra, Juciane Siqueira, ostentou com orgulho o símbolo do bloco: a águia nas cores vermelho e preto, representando a força e a tradição da agremiação. O desfile contou ainda com a presença da Rainha do bloco, Poliana Vieira, trajando uma fantasia representando os títulos de Rainha que o Águia conquistou e das princesas, que representaram toda a beleza da mulher obidense em um misto de sensualidade, paixão e amor pelo Águia Negra.

Ao chegar na Praça da Cultura, a festa continuou com as apresentações das Bandas 220 Wolts e Neto Moreno e Banda Elite. O encerramento da noite ficou por conta do show regional da Banda Os Tops, que manteve a empolgação do público até altas horas.

Mais uma vez, o Bloco Águia Negra fez história no Carnapauxis, consolidando-se como um dos grandes protagonistas do carnaval de Óbidos. Confira as imagens desse espetáculo inesquecível no site www.obidos.net.br e reviva os melhores momentos dessa grande festa popular.

