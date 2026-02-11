Bloco das Virgens encerra Carnapauxis 2026 com homenagem à Copa do Mundo

Óbidos, 17 de fevereiro de 2026 – O Carnapauxis 2026 chegou ao fim em grande estilo com o desfile irreverente e contagiante do Bloco das Virgens, que voltou a conquistar o público nas ruas de Óbidos. Neste ano, o bloco levou para a avenida uma animada homenagem à Copa do Mundo 2026, unindo futebol, criatividade e muita folia.

Tradicionalmente conhecido pela inversão de papéis — com homens vestidos de mulher e mulheres caracterizadas como homens —, o Bloco das Virgens transformou o percurso em um verdadeiro espetáculo de cores, música e diversão. Com o tema “As Virgens na Copa do Mundo”, a comissão de frente contou com 12 virgens, além da presença marcante do ícone do carnaval obidense, o Mascarado Fobó, e das personagens que simbolizam a essência do bloco.

O porta-estandarte foi Andersom Jean Vasconcelos, conduzindo o pavilhão à frente de um desfile repleto de figurinos criativos — de tigresas e bailarinas a noivas e colegiais. A animação ficou por conta das bandas Netinho Moreno, Bandas Elite e Brisa, que comandaram os trios elétricos e garantiram o ritmo contagiante durante todo o percurso.

A concentração teve início na Praça do Bairro de Santa Terezinha, de onde o bloco saiu por volta das 18h30, percorrendo as principais ruas da cidade. O trajeto foi cuidadosamente planejado para oferecer conforto aos participantes, especialmente às “virgens” que encararam o desafio dos saltos altos. O desfile terminou na Arena da Folia, completamente lotada, onde o público aproveitou o baile popular ao som das bandas Lazer e Energia.

Criado em 1993, no Bairro de Santa Terezinha, o Bloco das Virgens começou como uma brincadeira restrita aos homens vestidos de mulheres. Com o passar dos anos, cresceu, ganhou novos adeptos e se consolidou como um dos momentos mais aguardados do Carnapauxis. Hoje, as mulheres também participam ativamente, vestindo-se de homens e garantindo a diversão de todos.

Mais uma vez, o Carnapauxis mostrou por que é uma das festas mais esperadas do ano em Óbidos. Para quem perdeu a edição de 2026, a dica é já começar a se preparar: o Bloco das Virgens promete seguir levando ainda mais alegria, irreverência e tradição às ruas da cidade nos próximos carnavais.

“Valeu Pauxis, te amamos demais”

Até o ano que vem!

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto, Vander N Andrade e Mauro Nayan