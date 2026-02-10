Carnapauxis 2026: Bloco Xupa Osso leva pra seu desfile alegria, música e tradição às ruas de Óbidos

Óbidos (PA), 15 de fevereiro de 2026 – O Bloco Xupa Osso, um dos mais tradicionais e animados do Carnapauxis, foi pura alegria e colorido neste domingo (15), reunindo milhares de foliões pelas ruas do centro histórico de Óbidos. O desfile foi marcado por muita animação e pela música-tema dedicada às comunidades de várzea e de terra firme do município, exaltando a cultura e a identidade do povo obidense.

A concentração teve início ainda no fim da tarde, na Praça de Sant’Ana, que rapidamente ficou tomada pelos foliões. Às 18h30, o bloco partiu em direção à Rua Bacuri, arrastando uma multidão vibrante. Um dos grandes destaques foi a música-tema, composta por Jorge Ary Ferreira e Música de Cancão, que convidou as comunidades interioranas a deixarem os afazeres de lado e se juntarem à festa, celebrando a alegria do carnaval.

Fundado em 1997, o Bloco Xupa Osso surgiu a partir do apelido carinhoso dado aos moradores de Óbidos, conhecidos como “Xupa Osso”. Reconhecido pela organização, beleza e animação contagiante, o bloco desfila tradicionalmente aos domingos de carnaval, mantendo viva uma das mais queridas tradições do Carnapauxis.

O desfile contou com a presença dos Mascarados Fobós gigantes, que abriram o cortejo ao lado da Porta Estandarte, representada pela jovem Brenda. Durante todo o percurso, os foliões se divertiram com o tradicional banho de espuma e o banho de cheiro, que refrescaram o público e deixaram um aroma agradável por onde o bloco passou.

A animação ficou por conta da Banda 220 Volts e da Banda Show Energia, que comandaram os trios elétricos, com a participação especial de Paulo André Chaves. A festa seguiu pela noite adentro na Praça da Cultura, transformada em uma verdadeira arena da folia, onde a Super Banda Lazer e a Banda Elite mantiveram o público animado até a madrugada.

Mais uma vez, o Bloco Xupa Osso reafirmou seu protagonismo no Carnapauxis, levando alegria, tradição e cultura às ruas de Óbidos. As imagens do desfile já estão disponíveis e registram a energia contagiante dessa festa inesquecível.

Nesta noite, as atrações especiais foram as Apresentações do Forró Du Chef e MC Dourado, com a presença do Governador do Estado, Elder Barbalho e outras autoridades do estado.

A programação do Carnapauxis continua nesta segunda-feira, dia 16, com o Bloco Unidos do Morro, o Bloco do Mascarado Fobó.

- Histórico do Bloco Xupa Osso

GALERIAS DE FOTOS....



https://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/8464-carnapauxis-2026-bloco-xupa-osso-leva-pra-seu-desfile-alegria-musica-e-tradicao-as-ruas-de-obidos#sigProId46ec7ddd1b View the embedded image gallery online at:

PATROCINADORES....

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto, Vander N Andrade, Mauro Nayan e Mauro Pantoja (Aéreas)