ÓBIDOS: Paróquia Catedral de Sant’Ana celebra 268 anos de fundação

A Paróquia Catedral de Sant’Ana celebra, nesta quarta-feira (25), seus 268 anos de fundação. Criada em 1758, a paróquia é um dos mais importantes marcos históricos, religiosos e culturais do município de Óbidos, sendo referência de fé para gerações de fiéis na região amazônica.

Ao longo de mais de dois séculos e meio, a paróquia acompanhou o desenvolvimento da cidade, desde o período colonial, quando Óbidos tinha posição estratégica às margens do rio Amazonas. Inicialmente organizada por missionários que atuavam na evangelização da Amazônia, a comunidade católica local cresceu e se consolidou, tornando-se sede paroquial e, posteriormente, catedral da Diocese de Óbidos.

A devoção a Sant’Ana, mãe de Maria e avó de Jesus, sempre esteve no centro da espiritualidade do povo obidense. Com o passar dos anos, a igreja matriz foi ampliada e estruturada, transformando-se na atual Catedral de Sant’Ana, símbolo de resistência, tradição e identidade religiosa do município. A paróquia também teve papel fundamental na promoção social, educacional e cultural, contribuindo para a formação de valores e fortalecimento da comunidade local.

Em seus 268 anos de história, a Paróquia Catedral de Sant’Ana segue como luz e presença de Deus na vida do povo, mantendo viva a missão de anunciar o Evangelho, fortalecer a comunhão e servir com amor.

Para celebrar a data, foi preparada uma programação especial nesta quarta-feira. Às 19h, será celebrada uma Santa Missa em ação de graças na catedral, em comunhão com a Solenidade da Anunciação do Senhor, momento em que os fiéis contemplam o “sim” de Maria e renovam seu compromisso com Deus e com a Igreja. A celebração será presidida pelo bispo diocesano, Dom Bernardo Johannes.

A comunidade paroquial vive o momento com gratidão e fé, reconhecendo a importância histórica e espiritual da instituição para a região. Ao celebrar mais um aniversário, os fiéis reafirmam sua devoção e esperança, pedindo que Sant’Ana continue intercedendo e guiando os caminhos da paróquia e de todo o povo obidense.

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