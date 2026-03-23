Secretaria de Desenvolvimento Social realiza a Semana SUAS 2026 com foco no fortalecimento da proteção social

Evento acontece de 25 a 27 de março com a participação de mais de 100 servidores do serviço social.

Os desafios do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o aprimoramento da gestão do Serviço Social são os eixos principais que vão nortear a programação da Semana SUAS 2026, que está sendo realizada em Óbidos pelo Governo Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Semdes), até a próxima sexta-feira (27).

O evento que neste ano tem como tema: “Fortalecimento da Proteção Social, resistência, equidade e aprimoramento da gestão do SUAS e Protocolo de Gestão Integrada” iniciou na manhã desta quarta-feira (25) com uma cerimônia que contou com a presença de autoridades locais, do Ministério Público do Pará, e de mais de 100 servidores que atuam no serviço social.

Entre os principais focos da semana de atividades estão o treinamento das equipes, a atualização de normas, a vigilância socioassistencial e o fortalecimento das políticas de proteção social no município. A programação vai promover também uma série de debates acerca da realidade do SUAS e os avanços necessários por meio de palestras, mesas redondas, oficinas e momentos de interação entre os servidores com foco na saúde física e mental desses trabalhadores.

A palestra com o tema central da Semana SUAS, ministrada pela assistente social Refina Rodrigues, marcou o início dos diálogos propostos para os três dias.

A secretária de Desenvolvimento Social, Aldanete Farias, destacou a importância do evento para o aprimoramento das políticas públicas no município e para que os servidores também sejam assistidos no planejamento proposto durante os diálogos.

“Nós precisamos qualificar os nossos trabalhadores que são operacionadores dessa política tão maravilhosa que dá acesso à população a todas as demais políticas públicas. Por isso também precisamos ouvir os nossos servidores, dialogar com eles sobre inovações do SUAS e onde podemos também melhorar as condições para que eles atendam a nossa população da forma devida”, destacou Aldanete.

A assistente social Raimunda Silva, lotada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS 1), lembrou que os conhecimentos que vão ser repassados ao longo da programação são essenciais para melhorar o trabalho realizado em todos os equipamentos do sistema municipal de assistência social.

“A partir do que ouvirmos e discutirmos nestes dias da Semana SUAS, nós vamos proporcionar um trabalho melhor para a população. A gente adquire um conhecimento que vai nos ajudar a trabalhar melhor, fazendo com que a gente proporcione a efetivação das políticas públicas da assistência necessitada pelos nossos usuários”, disse.

O evento também é estratégico no alinhamento administrativo e operacional de todos os setores vinculados à Semdes, considerada uma das maiores secretarias da administração municipal.

“Essa é a oportunidade para a gente também alinhar com todos os nossos setores. Como é que funciona a proteção básica, a proteção de alta e média complexidade? É importante para que os nossos próprios servidores tenham o conhecimento do que é a política de assistência social na totalidade”, explicou Marileuda Cunha, assistente social da Semdes.

Entre os desafios que cercam as discussões da Semana SUAS está a disparidade dos investimentos da União, do estado e do município no setor. Com um investimento de R$ 6 milhões dos cofres municipais ao ano, a proposta é buscar novos mecanismos para aumentar a captação de recursos para a manutenção dos projetos e serviços vinculados à Semdes.

“O nosso governo tem feito investimentos consideráveis na assistência social, mesmo com a nossa arrecadação sendo menor em relação aos municípios vizinhos. Temos que aprimorar os nossos serviços e, sem dúvida nenhuma, a nossa arrecadação, seja junto ao governo federal ou ao estadual. O fato é que continuaremos comprometidos com essa área, investindo como já estamos fazendo, sem deixar que os nossos usuários recebam o devido atendimento”, finalizou o vice-prefeito de Óbidos, Jalico Aquino.

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FONTE: Comunicação/PMO - Por: Érique Figueirêdo e Fotos: Odirlei Santos