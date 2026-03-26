Óbidos conquista Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora na categoria Sustentabilidade & Meio Ambiente

O município de Óbidos, no oeste do Pará, foi destaque na etapa estadual do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (2025/2026), ao conquistar o primeiro lugar na categoria Sustentabilidade & Meio Ambiente com o projeto “Divas da Compostagem”. A premiação reconhece iniciativas inovadoras que fortalecem o empreendedorismo local e impulsionam a economia dos municípios.

Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o projeto “Divas da Compostagem” tem como principal objetivo incentivar o empreendedorismo social entre mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica. A iniciativa promove a geração de renda e a autonomia financeira por meio da transformação de resíduos orgânicos em composto orgânico, utilizado como adubo natural. Além de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das participantes, o projeto também reforça práticas sustentáveis e de preservação ambiental.

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora é uma das principais iniciativas de valorização da gestão pública no Brasil, destacando projetos que promovem o desenvolvimento econômico com responsabilidade social e ambiental. Ao reconhecer ações bem-sucedidas, a premiação estimula a adoção de políticas públicas inovadoras e eficientes em diferentes regiões do país.

Além do prêmio principal, Óbidos também se destacou com a Central do Empreendedor, que recebeu a premiação prata na categoria Referência em Atendimento Sebrae. A certificação é concedida a instituições parceiras que demonstram excelência no atendimento e no suporte aos pequenos negócios, evidenciando o compromisso do município com o fortalecimento do empreendedorismo local.

A cerimônia de premiação ocorreu nesta sexta-feira, 27 de março, em Belém, reunindo representantes de diversos municípios paraenses, que também foram premiados em outras categorias. Óbidos foi representado pelo prefeito Jaime Silva, pela coordenadora da Central do Empreendedor, Victoria Carvalho, e pela primeira-dama Alice Silva, que celebraram a conquista e destacaram a importância do reconhecimento para o município.

Com o resultado, Óbidos avança agora para a etapa nacional do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, onde irá representar o estado do Pará com o projeto “Divas da Compostagem”. A expectativa é que a iniciativa ganhe ainda mais visibilidade, ampliando seu impacto social e ambiental e servindo de inspiração para outras cidades brasileiras.

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