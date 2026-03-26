Projeto de conservação de peixe-boi no Pará ganha reforço logístico

O investimento da Alcoa no ZooUNAMA permitirá ampliar o atendimento à espécie no marco da Lei Estadual 10.322/2024.

No mês em que se celebra o Dia da Preservação do Peixe-Boi da Amazônia, instituído pela Lei Estadual nº 10.322/2024, o esforço para proteger o mamífero aquático mais ameaçado da bacia amazônica ganhou um novo capítulo em Santarém, na região Oeste do Pará. Em cerimônia realizada nesta semana, no Zoológico do Centro Universitário da Amazônia (ZooUNAMA), foi anunciado o início da construção de uma nova base flutuante na Comunidade Igarapé do Costa, ampliando a infraestrutura de reabilitação da espécie, que agora é patrimônio do Estado. A iniciativa faz parte de um pacote de investimento da Alcoa para proteger o peixe-boi, anunciado em setembro do ano passado, totalizando um aporte de mais de R$ 860 mil reais. A empresa também realizou a entrega de um veículo 4x4 para realização de atividades logísticas.

Presente no evento, o governador do Pará, Helder Barbalho, destacou a importância da união entre diferentes setores para a causa ambiental. “Estou feliz de poder cumprir a missão de preservar espécies e de garantir a reprodução de espécies naturais do bioma amazônico. Por isso, é fundamental a parceria com a pesquisa, com a ciência e com o conhecimento, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, junto com a Alcoa e com a UNAMA. Temos a certeza de que estas ações fortalecem as iniciativas de preservação do meio ambiente, das espécies e dos nossos rios, conjugando com a estratégia de proteção da floresta”, afirmou.

O evento também marcou a inauguração do Memorial Peixe-Boi da Amazônia, um espaço físico com uma linha do tempo detalhada que narra a trajetória do projeto iniciado em 2008. O memorial funcionará como um ponto de conscientização para visitantes e acadêmicos, destacando os mais de 150 animais que já passaram pelo processo de atendimento e cuidado na instituição.

O diretor regional do Grupo Ser Educacional, Eden Ferreira, reforçou que a parceria consolida a missão da universidade. “Isso mostra que a UNAMA desenvolve suas atividades sempre compromissada com as pautas socioambientais. Entendemos que uma formação de qualidade precisa ter um impacto direto na sociedade”, comentou. O Reitor da UNAMA Santarém, Elzo Vieira, finalizou destacando o envolvimento local: “O projeto é humano. Esse sucesso só é possível pela parceria com a comunidade do Igarapé do Costa, que possui uma consciência ambiental admirável”.

Investimento em tecnologia e campo

O investimento estratégico foi dividido em duas frentes fundamentais. A primeira é a entrega imediata de uma caminhonete 4x4 para suporte logístico e manejo dos animais. A segunda frente é a construção de uma base flutuante moderna no Igarapé do Costa, que contará com tanques de reabilitação aquática aprimorados, permitindo que o ciclo de aclimatação ocorra em condições ainda mais próximas ao ambiente natural.

De acordo com o biólogo Hipócrates Chalkidis, gestor do ZooUNAMA, a parceria representa um salto na capacidade operacional. “Isso significa um incremento substancial em todo o processo do manejo de peixe-boi aqui na nossa instituição. A doação desta caminhonete vai suprir nossa necessidade logística junto com a nossa base avançada, que agora estará melhor estruturada para receber muito mais”, destacou.

Patrimônio Paraense

O Secretário Adjunto da SEMAS, Rodolpho Zahluth Bastos, enfatizou o peso simbólico da data. “O governador instituiu o Dia Estadual de Preservação do Peixe-Boi e editou a lei que instituiu a espécie como patrimônio cultural e ambiental imaterial do Pará. A SEMAS busca fortalecer essa rede de conservação já existente, apoiando iniciativas como a do ZooUNAMA”, pontuou.

Para a diretora de Relações Governamentais e Comunicação da Alcoa, Lucila Ribeiro, a iniciativa reforça o compromisso da companhia. “A Alcoa entende que proteger espécies como o peixe-boi é proteger o equilíbrio dos ecossistemas e o futuro da Amazônia. Temos o compromisso de atuar de forma sustentável, conciliando a mineração responsável, a conservação ambiental e o desenvolvimento das comunidades onde atuamos, visando deixar um legado de excelência para as gerações futuras”, afirmou.

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FONTE: Comunicação/Alcoa