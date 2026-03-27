Reunião sobre o XVII Festival de Bandas de Santarém define datas do evento e discute o regulamento

Regentes de bandas de Santarém, Belterra, Óbidos e Oriximiná participaram da reunião para discutir o regulamento.

SANTARÉM - Os preparativos para o XVII Festival de Bandas de Santarém já começaram, e este ano, o tradicional evento musical que reúne talentos de vários municípios da região acontecerá nos dias 8 e 9 de outubro, com local ainda a ser definido. Nesta segunda-feira (30), a coordenação do evento e regentes de bandas de Santarém, Belterra, Óbidos e Oriximiná se reuniram para discutir o regulamento.

O Festival é realizado anualmente pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), sob a coordenação da Escola de Artes Professor Emir Hermes Bemerguy. O evento tem como objetivo integrar a juventude e a sociedade em geral, além de incentivar a prática musical nas escolas de ensino básico, buscando o desenvolvimento artístico cultural. Podem participar do evento, instituições (escolas de ensino em geral públicas e privadas, de Santarém e demais municípios), que se enquadrem nas categorias técnicas.

Monique Marinho, coordenadora do Festival, destaca o fortalecimento do evento. "Essa é a primeira reunião do Festival de Bandas 2026 e foi um momento extremamente positivo e promissor. Contamos com a participação de 25 escolas [hoje], o que demonstra interesse das instituições em fazer parte desse importante movimento cultural e educacional. Este ano, iniciamos as reuniões com bastante antecedência, essa organização antecipada é fundamental para que as escolas possam se planejar com mais tranquilidade, garantindo qualidade nas apresentações e maior envolvimento dos alunos. Seguimos confiantes de que o festival deste ano será ainda mais grandioso, refletindo o compromisso coletivo com a educação, a cultura e a formação dos nossos estudantes", pontuou.

Em 2025, o Festival reuniu centenas de pessoas nas duas noites de apresentações na Orla de Santarém. A estimativa é que o público seja ainda maior na próxima edição do evento, por isso, um novo local está sendo cogitado. Um dos prováveis palcos da disputa deste ano, é a Esplanada do Tapajós, na Anysio Chaves; as obras foram visitadas pela coordenação e pelos regentes das bandas.

Dentre os pontos discutidos na reunião esteve a porcentagem dos integrantes dos grupos musicais. Após assembleia, ficou definido 70% para alunos/ex-alunos mais 30% convidados, a depender das categorias das bandas (percussão infantojuvenil, percussão e marcial infantojuvenil), com idades máximas de 16 a 18 anos, ficando livre dessa divisão, as Bandas Marciais. A próxima reunião de alinhamento do regulamento está marcada para o dia 13 de abril, no auditório da Escola de Artes.

Fonte: Agência Santarém