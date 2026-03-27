Pressão alta e diabetes avançam entre jovens e acendem alerta sobre alimentação

Especialista do Hospital Jean Bitar (HJB) reforça o alerta para o crescimento de doenças silenciosas como hipertensão e diabetes, que têm avançado de forma preocupante, inclusive entre jovens. No Dia Nacional da Saúde e Nutrição, celebrado nesta terça-feira (31), a nutricionista e supervisora do Serviço de Nutrição e Dietética do hospital, Dayse Gurjão, disse que a alimentação tem papel central nesse cenário. “O consumo exagerado de alimentos ultraprocessados, ricos em sódio, açúcares e gorduras, contribui diretamente para o desenvolvimento dessas doenças”, explica.

Ela destaca que o problema começa cedo. “A alimentação influencia desde a gestação e segue ao longo da vida, moldando hábitos e impactando a saúde”, afirma.

Hipertensão e diabetes são consideradas silenciosas por evoluírem sem sintomas claros. “É um processo lento. Quando a pessoa percebe, a doença já está instalada”, alerta.

No Hospital Jean Bitar, o cuidado envolve prevenção e tratamento, com destaque para o programa “Obesidade Zero”, que atua na reeducação alimentar. Durante a internação, os pacientes também recebem dieta equilibrada e orientação para manter hábitos saudáveis após a alta.

Paciente do programa, o enfermeiro Paulo Ricardo, de 33 anos, encontrou no acompanhamento uma nova perspectiva. “Desde que comecei, tive uma visão melhor da minha saúde, tanto física quanto emocional. Me senti acolhido e motivado a mudar”, relata.

Segundo a nutricionista do HJB, entre os principais fatores de risco para a obesidade estão embutidos, frituras e produtos industrializados. “O ideal é descascar mais e desembalar menos, priorizando alimentos naturais”, orienta a especialista, que também chama atenção para a rotina corrida. “Muitas vezes se escolhe o que é mais fácil, mas isso traz consequências no longo prazo.”

De acordo com Dayse Gurjão, o maior risco está no comportamento. “Muita gente acredita que não vai adoecer e não se organiza para se alimentar melhor. Mas tratar uma doença dá muito mais trabalho do que preveni-la”, ressalta.

O avanço dos casos entre jovens preocupa. “Já vemos pacientes com menos de 30 anos sendo internados com diabetes descompensada”, diz.

O programa, mantido pelo governo do Pará e executado pelo HJB, já realizou cerca de 2.500 cirurgias bariátricas desde 2020, pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Serviço: O Hospital Jean Bitar (HJB) pertence à rede de saúde pública do governo do Pará. A unidade presta assistência em média e alta complexidade na área ambulatorial e hospitalar a usuários transgêneros, e em clínica médica e cirúrgica para doenças metabólicas e gastrointestinais.

O HJB fica na Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, no Bairro Umarizal, em Belém. Mais informações: (91) 3239-3800.

Texto: Ascom/HJB