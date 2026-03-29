SEMCULT vai realizar fóruns setoriais para definir membros do Conselho Municipal de Política Cultural

Ao todo, serão realizadas quatro audiências públicas com diferentes segmentos culturais para ampliar os debates sobre planejamento e efetivação do colegiado.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcut) vai realizar, no período de 6 a 9 de abril, fóruns setoriais para ampla consulta aos segmentos culturais existentes em Óbidos, por meio do projeto denominado “Cultura Viva em Ação”.

Os fóruns setoriais serão espaços de participação social para o debate e a proposição de políticas públicas culturais específicas para cada área. O objetivo é promover a articulação entre diferentes segmentos culturais e o poder público, permitindo a escuta de demandas, a troca de experiências e a eleição de representantes para atuar no Conselho Municipal de Políticas Culturais do Município de Óbidos.

O “Cultura Viva em Ação” foi criado para fortalecer o segmento cultural como um todo, articulando modelos de desenvolvimento que respeitem as particularidades de cada setor. Os fóruns vão reunir artistas, produtores culturais, gestores, pesquisadores, além de representantes de setores específicos, como patrimônio, culturas populares, audiovisual, música, teatro, artes visuais e demais cidadãos interessados nas diferentes manifestações culturais.

“Esse é um movimento histórico do setor cultural obidense. Os fóruns vão reunir individualmente os setores ativos da nossa cultura para debatermos propostas que nos levem a atender à real necessidade desse setor. Os segmentos vão poder também indicar os seus representantes para o Conselho Municipal de Políticas Culturais de Óbidos, entidade que vai atuar com o governo na condução das políticas públicas voltadas para a nossa cultura. Esperamos contar com a participação massiva dos fazedores de cultura e representantes das entidades”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Luiz Carlos Queiroz.

Programação:

06/04 – (segunda-feira)

Fórum Setorial de Danças (Grupos Folclóricos e Blocos Carnavalescos) e Artesanato

18h – Credenciamento

19h – Abertura oficial

20h – Eleição dos membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais do Município de Óbidos

21h – Homologação e apresentação dos novos conselheiros dos respectivos fóruns.

07/04 – (terça-feira)

Fórum setorial de Artes Plásticas e Música

18h – Credenciamento

19h – Abertura oficial

20h – Eleição dos membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais do Município de Óbidos

21h – Homologação e apresentação dos novos conselheiros dos respectivos fóruns.

08/04 – (quarta-feira)

Fórum setorial de Teatro e Religiosidade

18h – Credenciamento

19h – Abertura oficial

20h – Eleição dos membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais do Município de Óbidos

21h – Homologação e apresentação dos novos conselheiros dos respectivos fóruns.

09/04 – (quinta-feira)

Fórum setorial de Gastronomia, Literatura e Audiovisual.

18h – Credenciamento

19h – Abertura oficial

20h – Eleição dos membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais do Município de Óbidos

21h – Homologação e apresentação dos novos conselheiros dos respectivos fóruns.

FONTE: Comunicação/PMO Por: Érique Figueirêdo/Ascom/Pmo