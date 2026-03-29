Grupo Getsêmani emociona público com encenação da Paixão de Cristo em Óbidos

A cidade de Óbidos vivenciou mais uma profunda manifestação de fé e cultura com a realização da 33ª edição da encenação da Paixão de Cristo, promovida pelo Grupo de Teatro Getsêmani. O espetáculo, que teve início na quinta-feira Santa, dia 02 de abril de 2026, reuniu a comunidade em um momento de reflexão, espiritualidade e emoção, reafirmando uma das mais importantes tradições religiosas do município.

Com a participação de mais de 60 atores e cerca de 20 colaboradores, a apresentação foi dividida em dois atos, retratando com riqueza de detalhes os últimos momentos de Jesus Cristo. A programação teve início ainda na Quinta-feira Santa, na Praça da Cultura, quando o público acompanhou cenas marcantes como a tentação de Jesus no deserto, a Santa Ceia — símbolo máximo do amor e da partilha —, além da traição de Judas e da negação de Pedro, expressões da fragilidade humana diante dos desafios da fé.

Sob a direção de Geandre Reis, o Grupo Getsêmani demonstrou organização, dedicação e sensibilidade artística. A forte presença de jovens de diversos bairros evidencia a continuidade dessa tradição, que atravessa gerações e se mantém viva como patrimônio cultural e religioso de Óbidos.

Mais do que uma apresentação teatral, a Paixão de Cristo no município se consolida como um verdadeiro ato de evangelização e união comunitária. A celebração destaca o simbolismo do silêncio que marca a morte de Cristo, entendido não como fim, mas como preparação para a Ressurreição — vivenciada pelos fiéis como sinal de transformação, cura e renovação interior.

A encenação do segundo ato da Paixão de Cristo, terá continuidade nesta sexta-feira, dia 03, com a morte e a crucificação de Jesus.

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www.ovidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade