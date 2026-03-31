Nível do Rio Amazonas atinge 6,58 metros em Óbidos e segue abaixo da cota de alerta

A Defesa Civil divulgou, na manhã desta terça-feira (6), novo boletim com a medição do nível do Rio Amazonas no município de Óbidos. De acordo com os dados atualizados às 7h, o rio registra 6 metros e 58 centímetros.

Apesar da elevação gradual do nível das águas, a marca ainda permanece abaixo da cota de alerta de inundação, estabelecida em 7 metros e 20 centímetros. O cenário atual indica que o volume está 43 centímetros abaixo do registrado no mesmo período de 2025, quando o rio atingia 7,01 metros.

Na comparação com anos anteriores, o nível também se apresenta inferior: 42 centímetros abaixo de 2023 (7,00 m) e 1 metro e 22 centímetros abaixo dos anos de 2022 e 2009, quando o Amazonas chegou a 7,80 metros. Em relação a 2024, no entanto, há um aumento, já que naquele ano o nível era de 6,34 metros.

A Defesa Civil segue monitorando diariamente a situação hidrológica no município, especialmente com a proximidade do período de cheia. O órgão orienta moradores de áreas ribeirinhas a ficarem atentos às atualizações e possíveis mudanças no comportamento do rio, reforçando a importância da prevenção diante de eventuais riscos de inundação.

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