Projeto de arborização urbana da Semab expande a plantação de ipês-amarelos na margem da PA-437

Novo trecho recebeu 14 mudas de ipês na que fica próxima à entrada da cidade.

Iniciado no primeiro semestre de 2022, o projeto denominado “Arborização e Paisagismo Urbano”, idealizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (Semab), iniciou nesta semana mais uma fase de plantio das mudas de ipês-amarelos, dando continuidade ao projeto sustentável que tem, entre outros objetivos, melhorar a qualidade do ar, aumentar os espaços de sombreamento natural na cidade, além de deixar o ambiente mais bonito e agradável para quem mora ou passa pela região.

As mudas foram plantadas à margem da principal via de acesso à cidade, a rodovia estadual PA-437, que vai desde o aeroporto da cidade até a subestação da empresa concessionária de energia.

Ao todo, foram plantadas 14 mudas de ipês-amarelos, espécie que é mais comum nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, mas que se adapta bem às altas temperaturas. A árvore pode medir entre 6 e 14 metros de altura e sua floração abundante, muito apreciada no paisagismo, acontece entre o final do mês de julho e setembro.

O técnico em agropecuária da Semab, Paulo Henrique, deu detalhes dos benefícios para a saúde dos moradores e para a estética da região.

“Nesse momento, o projeto tende a contemplar esse espaço entre o aeroporto municipal e a subestação de energia. A finalidade é a arborização, sombreamento, tornar mais agradável o ambiente e o espaço urbano. Para quem chega na cidade, vê que há uma preocupação com a preservação ambiental com o plantio dos ipês, além de fazer sombra para as pessoas que caminham e tornar mais agradável para as pessoas que utilizam essa via”, explicou o técnico.

A nova etapa do projeto iniciou nesta segunda-feira (6) com a medição do espaçamento na margem da rodovia, demarcação dos locais de plantio a cada 15 metros, preparação das covas e o plantio das novas mudas, que estavam sendo cultivadas no viveiro da Semab. Nessa etapa, a plantação está sendo feita no lado direito da PA-437, sentido saída da cidade.

Cuidado e combate ao vandalismo

Nas primeiras fases de plantação dos ipês, os técnicos da Semab precisaram refazer o plantio e repor as grades de proteção das mudas, devido à ação de vândalos que ocasionaram a destruição das plantações.

A secretaria espera contar com a ajuda da população para a preservação da espécie na fase de desenvolvimento, preservando os locais que receberam as mudas e denunciando os casos de vandalismo para a Ouvidoria do Governo Municipal pelo número (93) 99115-8259, que está disponível para atendimento de segunda a sexta-feira de 7h às 17h.

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FONTE: Comunicação/PMO – Por: Érique Figueirêdo e Fotos: Odirlei Santos