Grupo Getsêmani encerra encenação da Paixão de Cristo e emociona fiéis em Óbidos

O Grupo de Teatro Getsêmani encerrou, nesta sexta-feira, dia 03, o segundo ato da encenação da Paixão de Cristo em Óbidos, reunindo um grande público na Praça da Cultura. O evento consolidou-se como um dos momentos mais significativos da programação religiosa do município, promovendo reflexão, espiritualidade e emoção entre os presentes.

A programação teve início ainda na quinta-feira Santa, quando o público acompanhou cenas marcantes da trajetória de Jesus, como a tentação no deserto, a Santa Ceia — símbolo do amor e da partilha —, além da traição de Judas e da negação de Pedro. As apresentações ressaltaram a fragilidade humana diante dos desafios da fé, conduzindo os espectadores a um mergulho espiritual.

O ponto alto ocorreu na sexta-feira Santa, com um cortejo que partiu do da Praçã de Sant´Ana, onde foi encenada a condenação de Jesus. Em seguida, a comunidade percorreu as ruas da cidade acompanhando as 15 estações da Via Sacra, em um trajeto marcado por silêncio, oração e profunda comoção. Cada cena, das quedas de Cristo ao encontro com Maria e aos gestos de compaixão, proporcionou momentos de introspecção e identificação com as dores e desafios da vida cotidiana.

A encenação foi concluída na Praça da Cultura com as cenas da crucificação e da ressurreição de Cristo, este ano representada por Everton, simbolizando não apenas o sofrimento, mas também a renovação da fé cristã. O desfecho reforçou a mensagem de esperança e vida nova que emerge da Ressurreição, elemento central da tradição cristã.

Sob a direção de Josimar Cativo da Silva e Lourdes Bentes, com direção teatral de Geandre Reis, o Grupo Getsêmani contou com cerca de 60 integrantes. A forte participação de jovens de diversos bairros destacou o compromisso com a continuidade dessa tradição, que atravessa gerações e se mantém como patrimônio cultural e religioso de Óbidos.

Mais do que um espetáculo, a encenação reafirmou seu papel como instrumento de evangelização e união comunitária. Ao final, entre emoção e espiritualidade, o público renovou sua fé e o compromisso de vivenciar os ensinamentos de Cristo no dia a dia, reconhecendo também o empenho da diretoria do grupo em manter viva essa importante manifestação cultural.

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www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade