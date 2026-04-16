ÓBIDOS: Nível do Rio Amazonas registra 6,82 metros e segue abaixo de anos anteriores

O nível do Rio Amazonas em Óbidos foi medido em 6 metros e 82 centímetros nesta segunda-feira, 20 de abril de 2026, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil municipal. A atualização foi realizada às 7h.

De acordo com os dados comparativos apresentados no boletim, o nível atual está significativamente abaixo dos registrados em anos recentes. Em 2025, o rio atingia 7,36 metros, ou seja, 54 centímetros acima do nível atual. Já em 2023, o volume era de 7,24 metros, representando uma diferença de 42 centímetros a mais em relação a 2026.

A discrepância se torna ainda mais evidente quando comparada a anos de cheias mais intensas. Em 2022, o nível chegou a 8,20 metros, enquanto em 2009 atingiu 8,08 metros. Em relação a esses períodos, o rio está hoje 1,38 metro abaixo de 2022 e 1,26 metro abaixo de 2009.

Apesar de o nível atual ainda estar inferior aos anos mais críticos, a Defesa Civil mantém atenção constante, uma vez que a cota de alerta de inundação é de 7,20 metros. Isso indica que, embora o cenário atual não configure situação de emergência, o monitoramento segue sendo essencial diante das variações naturais do ciclo hidrológico amazônico.

O acompanhamento diário do nível do rio é fundamental para orientar ações preventivas e garantir a segurança das populações ribeirinhas, especialmente em regiões suscetíveis a alagamentos.

A Defesa Civil reforça que continuará emitindo boletins regulares, mantendo a população informada sobre qualquer mudança significativa no comportamento do rio.

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