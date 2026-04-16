ÓBIDOS: Fiéis participam do segundo dia da Festividade de Nossa Senhora de Lourdes 2026

A comunidade católica viveu, neste domingo, dia 19 de abril, mais um momento marcante da Festividade de Nossa Senhora de Lourdes 2026, em Óbidos, realizada no período de 18 a 26 de abril. O registro fotográfico da celebração, feito neste domingo, evidencia a forte participação dos devotos e a devoção que marca a programação religiosa.

Com o tema central “No colo da Virgem de Lourdes, encontramos o abrigo seguro para todas as famílias”, a festividade reúne momentos de oração, reflexão e convivência comunitária. O segundo dia da programação litúrgica teve como destaque o tema “Mãe de Lourdes, guia teus filhos a caminhar na vida cristã”, reforçando a importância da fé no cotidiano das famílias.

A programação deste domingo contou com saída da residência de Edmilson e Maria Bia Sarrazin, às 19h, percorrendo as vias Travessa Lauro Sodré, Rua Antônio Fernandes e Avenida Dom Floriano. A celebração envolveu a participação ativa da família Bia Sarrazin, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, catequese permanente Caminhando com Jesus e moradores da Travessa Lauro Sodré, fortalecendo o espírito comunitário.

Confira a programação completa, basta clicar na imagem....



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Desde a abertura, no sábado (18), quando ocorreu o Círio com saída da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, a Festividade de Loudes tem mobilizado comunidades convidadas, como São Pedro e Nossa Senhora da Assunção, além de visitantes de outras localidades. A presença de grupos convidados, como a comunidade Bambú e Nossa Senhora da Imaculada Conceição, também contribuiu para a diversidade e integração das celebrações.

Além da programação religiosa, a festividade inclui atividades sociais, como atrações culturais no Cliper, com shows de calouros, desfiles e danças. Entre os destaques está a tradicional seresta, programada para o dia 24, com venda de mesas e funcionamento de self-service.

As missas diárias acontecem às 19h30, exceto aos domingos, proporcionando momentos contínuos de espiritualidade ao longo da semana. O encerramento da festividade está previsto para o dia 26 de abril, com missa às 8h, seguida de batizados.

A mensagem do pároco, padre Adalberto Santos, reforça o sentido da celebração como um convite à renovação da fé e à união das famílias, destacando Maria como porto seguro diante das incertezas da vida.

A festividade segue reunindo fé, tradição e participação popular, consolidando-se como um dos importantes eventos religiosos da comunidade.

Galeria de fotos....



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www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade