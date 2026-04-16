Belém decreta estado de emergência após chuvas intensas 

A cidade de Belém enfrenta uma situação crítica após as fortes chuvas registradas neste domingo, dia 19. A prefeitura decretou estado de emergência diante do volume pluviométrico superior a 150 milímetros em menos de 24 horas, índice considerado extremo e um dos mais elevados dos últimos dez anos.

De acordo com comunicado oficial, a gestão municipal acompanha desde as primeiras horas do dia os impactos do temporal, que provocou alagamentos em diversos pontos da capital paraense. A Defesa Civil coordena um comitê integrado, com apoio do Corpo de Bombeiros, para garantir resposta rápida às ocorrências e minimizar os danos causados à população.

Entre as principais ações emergenciais estão o reforço nos abrigos, atendimento às famílias atingidas, limpeza de canais e bueiros, além de intervenções imediatas em áreas críticas de alagamento.

Diversos bairros foram severamente afetados. No Tapanã, ruas ficaram completamente submersas, transformando-se em verdadeiros rios. Moradores chegaram a se arriscar nadando nas proximidades do Canal Mata Fome para conseguir se deslocar. Também houve registros significativos de alagamentos nos bairros Condor, Jurunas, Icoaraci, Parque Verde, Cabanagem, Benguí, Pedreira, Curió-Utinga e Terra Firme, sendo este último apontado como o mais atingido pela prefeitura.

A situação não se restringe à capital. Municípios da Região Metropolitana, como Ananindeua e Marituba, além de localidades do interior do estado, também registraram ocorrências relacionadas às chuvas, segundo a Defesa Civil estadual.

Diante da gravidade do cenário, a prefeitura de Belém iniciou uma campanha de arrecadação de donativos. Um ponto de coleta foi instalado na Aldeia Amazônica, onde estão sendo recebidos colchões, itens de higiene pessoal, cestas básicas, alimentos não perecíveis e roupas.

O Governo do Estado do Pará também mobilizou uma força-tarefa em parceria com o município para prestar assistência aos desabrigados. As autoridades seguem monitorando a situação e reforçam o alerta para que a população evite áreas de risco e acompanhe as orientações dos órgãos oficiais.

www.obidos.net.br - Informações Agência Brasil e Pará