ÓBIDOS: Curso de processamento de conservas de frutas capacita produtores rurais do município

Está sendo realizado em Óbidos o “Curso de Processamento de conservas de frutas, cristalizadas, compotas, geleias, doces de massa e picles”, uma iniciativa voltada à qualificação de produtores do meio rural. A ação é fruto de uma parceria entre a Governo Municipal, através da SEMAB, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, integrando a política municipal de incentivo à capacitação no campo.

O curso tem como principal objetivo promover a verticalização produtiva artesanal, estratégia que permite agregar valor à produção local por meio do beneficiamento de frutas e outros produtos cultivados na região. A proposta busca fortalecer a economia rural, oferecendo alternativas sustentáveis de geração de renda para agricultores, extrativistas e empreendedores do setor.

Durante a capacitação, os participantes recebem orientações práticas sobre o preparo de conservas e derivados, além de aprenderem sobre boas práticas de higiene e manipulação de alimentos. O foco está na produção artesanal com qualidade, possibilitando que os produtos possam ser comercializados com maior valor agregado.

A formação é conduzida pelo instrutor do SENAR, Joilson Dutra, nutricionista, que compartilha conhecimentos técnicos e práticos ao longo das atividades. Ao todo, 20 alunos participam do curso, que possui carga horária de 40 horas, sendo realizado de segunda a sexta-feira.

A aulas acontecem nas instalações da Igreja Assembleia de Deus, em Óbidos, que serve como espaço para o desenvolvimento das atividades teóricas e práticas. Para Roberto Romero, Secretário da Semab, a iniciativa reforça o compromisso com o desenvolvimento rural sustentável e a valorização da produção local, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida das famílias envolvidas.

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www.obidos.net.br - Fotos cedidas por Roberto Romero