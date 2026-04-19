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Em Óbidos, agentes da Base Fluvial Candiru apreendem mais de 200 litros de açaí sem origem comprovada 

Em Óbidos, agentes da Base Fluvial Candiru apreendem mais de 200 litros de açaí sem origem comprovada 

Toda a carga foi descartada em local regulamentado pela Vigilância Sanitária, que acompanhou a fiscalização do GFlu juntamente com a equipe da Adepará

Equipes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu), da Vigilância Sanitária e da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) apreenderam, na tarde desta segunda-feira (20), mais de 215 litros de açaí processado durante fiscalização feita pela equipe da Base Integrada Fluvial Candiru, em Óbidos, no Oeste do Pará. Segundo os órgãos, a carga não teve a origem comprovada dentro do prazo legal.

O produto foi descartado em local regulamentado pela Vigilância Sanitária. A ação integra as atividades rotineiras de fiscalização realizadas na Base Fluvial, considerada ponto estratégico de controle no Rio Amazonas. O trabalho é destinado à verificação de cargas, embarcações e passageiros, além do combate a irregularidades que possam oferecer riscos à saúde pública e à economia local.

Para o titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ed-Lin Anselmo, não se trata apenas de uma apreensão pontual, mas de uma ação que reforça o compromisso com a saúde da população. "Produtos sem origem comprovada representam riscos reais ao consumidor e prejudicam quem trabalha de forma regular. Por isso, atuamos de forma firme para impedir esse tipo de circulação", disse o secretário.

FONTE: Agência Pará 

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