Em Óbidos, agentes da Base Fluvial Candiru apreendem mais de 200 litros de açaí sem origem comprovada 

Toda a carga foi descartada em local regulamentado pela Vigilância Sanitária, que acompanhou a fiscalização do GFlu juntamente com a equipe da Adepará

Equipes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu), da Vigilância Sanitária e da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) apreenderam, na tarde desta segunda-feira (20), mais de 215 litros de açaí processado durante fiscalização feita pela equipe da Base Integrada Fluvial Candiru, em Óbidos, no Oeste do Pará. Segundo os órgãos, a carga não teve a origem comprovada dentro do prazo legal.

O produto foi descartado em local regulamentado pela Vigilância Sanitária. A ação integra as atividades rotineiras de fiscalização realizadas na Base Fluvial, considerada ponto estratégico de controle no Rio Amazonas. O trabalho é destinado à verificação de cargas, embarcações e passageiros, além do combate a irregularidades que possam oferecer riscos à saúde pública e à economia local.

Para o titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ed-Lin Anselmo, não se trata apenas de uma apreensão pontual, mas de uma ação que reforça o compromisso com a saúde da população. "Produtos sem origem comprovada representam riscos reais ao consumidor e prejudicam quem trabalha de forma regular. Por isso, atuamos de forma firme para impedir esse tipo de circulação", disse o secretário.

FONTE: Agência Pará